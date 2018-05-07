Квартира, Audi та 10 тисяч доларів готівкою: чим багата ексголова облради та нинішня ректорка ЛНТУ

Ірина Вахович задекларувала квартиру в Луцьку, автівку, зарплату та кілька тисяч доларів готівкою.



Про це йдеться у декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті



Ірина Вахович володіє квартирою в Луцьку площею 104,6 кв. м, а також має право користування будинком в Липинах на 162,9 кв. м, що належить громадянці Галині Хомицькій.



Їздить Ірина Вахович на Audi Q3 2013 року випуску.



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У 2020 році, будучи головою облради, Вахович заробила 673 587 гривень, на посаді ректора Луцького національного технічного університету - 88 493 гривні. Її донька Владислава торік отримала 94265 гривень зарплати.



Окрім того, готівкою ректорка ЛНТУ тримає 10 тисяч доларів.

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