вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Квартира, Audi та 10 тисяч доларів готівкою: чим багата ексголова облради та нинішня ректорка ЛНТУ

Квартира, Audi та 10 тисяч доларів готівкою: чим багата ексголова облради та нинішня ректорка ЛНТУ
Колишня очільниця Волинської обласної ради, а нині ректорка "політеху" Ірина Вахович задекларувала квартиру в Луцьку, автівку, зарплату та кілька тисяч доларів готівкою.

Про це йдеться у декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.

Ірина Вахович володіє квартирою в Луцьку площею 104,6 кв. м, а також має право користування будинком в Липинах на 162,9 кв. м, що належить громадянці Галині Хомицькій.

Їздить Ірина Вахович на Audi Q3 2013 року випуску.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Земля, автівка і 5 тисяч доларів «під подушкою»: чим багатий ректор ВНУ імені Лесі Українки

У 2020 році, будучи головою облради, Вахович заробила 673 587 гривень, на посаді ректора Луцького національного технічного університету - 88 493 гривні. Її донька Владислава торік отримала 94265 гривень зарплати.

Окрім того, готівкою ректорка ЛНТУ тримає 10 тисяч доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: декларація, Ірина Вахович, ЛНТУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чиновницю Волинської ОДА Наталію Остапкович відсторонили від роботи
Сьогодні, 11:07
Поблизу Ковеля патрульні виявили 18-річного хлопця, який їздив за кермом авто з «липовим» посвідченням
Сьогодні, 11:02
Квартира, Audi та 10 тисяч доларів готівкою: чим багата ексголова облради та нинішня ректорка ЛНТУ
Сьогодні, 10:50
Покупці шин «кинули» волинянина на чималу суму грошей
Сьогодні, 10:45
Вдарив ножем у груди товариша по чарці: волинянина взяли під варту
Сьогодні, 10:28
Схожі новини
Квартира, зарплата, позашляховик: декларація викладачки луцького вишу Квартира, зарплата, позашляховик: декларація викладачки луцького вишу
07 травень, 2018, 01:14
Перший тур виборів ректора ЛНТУ: Вахович перемагає Савчука Перший тур виборів ректора ЛНТУ: Вахович перемагає Савчука
22 жовтень, 2020, 19:53
Будинок в Липинах, зарплата і дороге авто: декларація голови «бюджетки» Волиньради Будинок в Липинах, зарплата і дороге авто: декларація голови «бюджетки» Волиньради
19 квітень, 2019, 15:57
Що в декларації очільника Пенсійного фонду на Волині Що в декларації очільника Пенсійного фонду на Волині
22 березень, 17:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Степанов розповів, чи запровадять найближчим часом в Україні загальнонаціональний локдаун
Сьогодні, 12:12
 0
Весняний ремонт: новий вигляд житла без особливих витрат*
Сьогодні, 12:10
 0
Карантин: Волинь знову стала «помаранчевою»
Сьогодні, 12:02
 0
Розшукував Інтерпол: у Луцьку спіймали двох іноземців, які переховувалися
Сьогодні, 11:55
 0
На трасі Київ-Ковель вантажівка злетіла з дороги у кювет
Сьогодні, 11:47
 0
Медіа
відео
1/8