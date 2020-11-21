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Волинська біатлоністка отримуватиме стипендію Президента

Волинська біатлоністка отримуватиме стипендію Президента
Сьогодні, 23 березня, Володимир Зеленський підписав Указ про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів.

Відповідний документ розміщено на сайті Президента.
Передбачається призначення 18 стипендій, з яких 8 спортсменам та 10 їхнім тренерам за результатами участі в ХІХ зимових Дефлімпійських іграх та чемпіонатах світу 2019 року.

Відтак у список стипендіатів потрапила і наша землячка Юлія Батенкова-Бауман, чемпіонка світу 2019 року з лижних перегонів. Сума стипендії становить 12 тисяч гривень.

Усі стипендії чемпіонам світу виплачуватимуться протягом року, а чемпіонам Дефлімпійських ігор протягом двох років з дня набрання чинності Указу.

Нагадаємо, що у лютому 2019 року дві волинські лижниці вибороли «золото» та «бронзу» на чемпіонаті світу з зимових видів спорту.

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Теги: Юлія Батенкова-Бауман, стипендія
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