Волинянина, який прийшов п'яним у суд, покарали громадськими роботами





Про це йдеться у постанові суду від 22 березня, - пише



Відомо, що чоловік 1 березня приблизно о 14:00 в приміщенні Рожищенського районного суду перебував у п'яному вигляді. Під час розгляду справи він свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнав повністю, підтвердив обставини, викладені у протоколі про адміністративне правопорушення, та щиро розкаявся.



З його пояснень слідує, що 28 лютого святкував день народження в знайомого і протягом ночі вживав спиртні напої. Наступного дня об 11:00 випив 350 грамів горілки і о 14:00 прибув до суду для розгляду кримінального провадження, у якому брав участь як потерпілий.



Чоловік просив не призначати йому адміністративне стягнення у виді штрафу, оскільки в теперішній час не працює і не отримує доходу.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 178 Адміністративного кодексу, і піддати його адміністративному стягненню у виді громадських робіт на 20 годин.



Також він має сплатити 454 гривні судового збору в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Покарали чоловіка, який прийшов п'яним у Рожищенський суд.Про це йдеться у постанові суду від 22 березня, - пише Район.Рожище Відомо, що чоловік 1 березня приблизно о 14:00 в приміщенні Рожищенського районного суду перебував у п'яному вигляді. Під час розгляду справи він свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнав повністю, підтвердив обставини, викладені у протоколі про адміністративне правопорушення, та щиро розкаявся.З його пояснень слідує, що 28 лютого святкував день народження в знайомого і протягом ночі вживав спиртні напої. Наступного дня об 11:00 випив 350 грамів горілки і о 14:00 прибув до суду для розгляду кримінального провадження, у якому брав участь як потерпілий.Чоловік просив не призначати йому адміністративне стягнення у виді штрафу, оскільки в теперішній час не працює і не отримує доходу.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 178 Адміністративного кодексу, і піддати його адміністративному стягненню у виді громадських робіт на 20 годин.Також він має сплатити 454 гривні судового збору в дохід держави.

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