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Волинянина, який прийшов п'яним у суд, покарали громадськими роботами

Волинянина, який прийшов п'яним у суд, покарали громадськими роботами
Покарали чоловіка, який прийшов п'яним у Рожищенський суд.

Про це йдеться у постанові суду від 22 березня, - пише Район.Рожище.

Відомо, що чоловік 1 березня приблизно о 14:00 в приміщенні Рожищенського районного суду перебував у п'яному вигляді. Під час розгляду справи він свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнав повністю, підтвердив обставини, викладені у протоколі про адміністративне правопорушення, та щиро розкаявся.

З його пояснень слідує, що 28 лютого святкував день народження в знайомого і протягом ночі вживав спиртні напої. Наступного дня об 11:00 випив 350 грамів горілки і о 14:00 прибув до суду для розгляду кримінального провадження, у якому брав участь як потерпілий.

Чоловік просив не призначати йому адміністративне стягнення у виді штрафу, оскільки в теперішній час не працює і не отримує доходу.

Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 178 Адміністративного кодексу, і піддати його адміністративному стягненню у виді громадських робіт на 20 годин.

Також він має сплатити 454 гривні судового збору в дохід держави.

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Теги: суд, штраф, волинянин, п'яний
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