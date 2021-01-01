У Луцьку зіткнулися два тролейбуси
Сьогодні, 17:27
У Луцьку на вулиці Конякіна трапилася ДТП за участі двох тролейбусів.
Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у патрульній поліції Волині.
Аварія сталася у четвер, 25 березня, біля 7:00. Патрульні, які прибули на місце події, виявили тролейбуси, в яких були механічні пошкодження.
Унаслідок ДТП ніхто не постраждав. Претензій водії ні до кого не мають.
Заяву за фактом аварії передали у Луцьке районне управління поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у патрульній поліції Волині.
Аварія сталася у четвер, 25 березня, біля 7:00. Патрульні, які прибули на місце події, виявили тролейбуси, в яких були механічні пошкодження.
Унаслідок ДТП ніхто не постраждав. Претензій водії ні до кого не мають.
Заяву за фактом аварії передали у Луцьке районне управління поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Это бывает.....
Останні новини
У Луцьку зіткнулися два тролейбуси
Сьогодні, 17:27
У Рівному розглядають апеляцію школяра з Волині, якого засудили до 6 років тюрми за 11 грамів канабісу
Сьогодні, 17:00
Під Луцьком спіймали чоловіка, який займався підводним полюванням і наловив забагато риби
Сьогодні, 16:51