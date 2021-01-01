У Луцьку зіткнулися два тролейбуси

У Луцьку на вулиці Конякіна трапилася ДТП за участі двох тролейбусів.Цепідтвердили у патрульній поліції Волині.Аварія сталася у четвер, 25 березня, біля 7:00. Патрульні, які прибули на місце події, виявили тролейбуси, в яких були механічні пошкодження.Унаслідок ДТП ніхто не постраждав. Претензій водії ні до кого не мають.Заяву за фактом аварії передали у Луцьке районне управління поліції.