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У Луцьку зіткнулися два тролейбуси

У Луцьку зіткнулися два тролейбуси
У Луцьку на вулиці Конякіна трапилася ДТП за участі двох тролейбусів.

Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у патрульній поліції Волині.

Аварія сталася у четвер, 25 березня, біля 7:00. Патрульні, які прибули на місце події, виявили тролейбуси, в яких були механічні пошкодження.

Унаслідок ДТП ніхто не постраждав. Претензій водії ні до кого не мають.

Заяву за фактом аварії передали у Луцьке районне управління поліції.



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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, тролейбуси
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