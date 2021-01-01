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У Португалії в аварії загинув хлопець з України і його 18-річна наречена

У Португалії в аварії загинув хлопець з України і його 18-річна наречена
Трагічна аварія трапилася у Португалії. У ДТП загинули молоді хлопець та дівчина з України.

Про це виданню АСС розповіли родичі загиблих.

Інформують, що трагедія трапилась ще 18 березня. У трагічній ДТП в Португалії загинув 22-річний чернівчанин та його наречена.

Попередньо відомо, що автомобілі їхали в різних напрямках, але водій одного з них не впорався з керуванням.

Коли на місце аварії приїхали рятувальники, двоє молодих українців були вже без свідомості. Хлопець та дівчина були затиснені у кузові автомобіля. Пожежникам довелося витягувати їх спеціальними засобами, щоб можна було розпочати реанімацію, але, на жаль, врятувати людей не вдалося.

Причини аварії встановить поліція.

Журналістам ІА АСС стало відомо, що 22-річний чернівчанин довгий час жив за кордоном з батьками в Португалії. Його нареченій було 18 років. 17 березня пара подала документи на розпис. У день трагедії, 18 березня, загиблий взяв вихідний і хотів провести час разом з нареченою. Особи загиблих українців встановили за прізвищем у чеках з супермаркета.

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Теги: Потругалія, молода пара, українці
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