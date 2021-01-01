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Луцькі «Богдани» курсуватимуть у Сумах

Луцькі «Богдани» курсуватимуть у Сумах
Суми отримали першу партію нових тролейбусів «Богдан 70117», яка складається з 9 одиниць транспортних засобів.
Про це повідомила пресслужба автоскладального заводу на своїй сторінці у Fаcebbok.

Згідно з договором, що був підписаний 23 червня 2020 року між ДП «Автоскладальний завод № 1» та КП СМР «Електроавтотранс», загальна кількість замовлених тролейбусів складає 19 одиниць. Вони будуть придбані в рамках реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Міський громадський транспорт України».
Варто зазначити, що тролейбусний парк міста Суми відтепер налічує 25 тролейбусів виробництва луцького автозаводу «Богдан».



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Теги: Богдан, Суми
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