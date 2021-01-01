Луцькі «Богдани» курсуватимуть у Сумах



Про це повідомила пресслужба автоскладального заводу на своїй сторінці у Fаcebbok.



Згідно з договором, що був підписаний 23 червня 2020 року між ДП «Автоскладальний завод № 1» та КП СМР «Електроавтотранс», загальна кількість замовлених тролейбусів складає 19 одиниць. Вони будуть придбані в рамках реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Міський громадський транспорт України».

Варто зазначити, що тролейбусний парк міста Суми відтепер налічує 25 тролейбусів виробництва луцького автозаводу «Богдан».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суми отримали першу партію нових тролейбусів «Богдан 70117», яка складається з 9 одиниць транспортних засобів.Про це повідомила пресслужба автоскладального заводу на своїй сторінці у Fаcebbok.Згідно з договором, що був підписаний 23 червня 2020 року між ДП «Автоскладальний завод № 1» та КП СМР «Електроавтотранс», загальна кількість замовлених тролейбусів складає 19 одиниць. Вони будуть придбані в рамках реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту «Міський громадський транспорт України».Варто зазначити, що тролейбусний парк міста Суми відтепер налічує 25 тролейбусів виробництва луцького автозаводу «Богдан».

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