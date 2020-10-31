Вихованець «Волині» підписав контракт із французьким клубом

Форвард львівського "Руху", вихованець луцької "Волині"уклав угоду про перехід у французький клуб ESTAC Troyes («Труа»).Контракт вступає в дію 1 липня 2021 року. Цікаво, що саме в цей день Микола Кухаревич святкуватиме свій День народження – 20 років. До цього часу нападник захищатиме кольори «жовто-чорних», - йдеться на сайті "Руху".Окрім ESTAC Troyes («Труа»), на Миколу Кухаревича претендували й інші клуби з різних європейських чемпіонатів. Все ж після тривалих перемовин нападник та керівництво клубу вирішили схилити свій вибір на користь ESTAC Troyes(«Труа»)."Емоції приємні. Давно цього чекав. Хочеться спробувати щось нове, вийти на новий для себе рівень. Моя мрія стає ближчою. На те ми й граємо у футбол, щоб нас запрошували у європейські клуби. Дуже радий, що отримаі запрошення від одного з них", - сказав молодий нападник.Зараз ESTAC Troyes («Труа») виступає у другому за силою футбольному дивізіоні Франції та бореться за путівку в Лігу 1. Команда є лідером чемпіонату та славиться якісною роботою із молодими футболістами. Зокрема, серед відомих ексгравців ESTAC Troyes («Труа») – чемпіон світу та Європи у складі збірної Франції Блез Матюїді, чемпіон світу Джибріль Сідібе, а також Мамаду Ньянг, Бафатембі Гоміс, Патріс Локо, Жером Ротен.У 2020 році клуб ESTAC Troyes («Труа») був придбаний компанією City FootballGroup, яка у своїй структурі налічує десять клубів, в тому числі й «Манчестер Сіті».Для футбольного клубу «Рух» перехід Миколи Кухаревича у французький ESTACTroyes («Труа») є особливим, адже це перший міжнародний трансфер в історії клубу.Микола Ігорович Кухаревич – народився 1 липня 2001 року в селі Удрицьк, Дубровицького району, виступає на позиції атакувального півзахисника та нападника клубу “Рух” (Львів).Футбольну кар’єру розпочав 2018 року у луцькій “Волині”. За юніорську (U-19) команду “хрестоносців” виступав протягом півтора сезону, за цей час зіграв 31 матч, в яких відзначився 17-а голами.У лютому 2020 року перебрався до “Руху”. У футболці львівського клубу дебютував 23 серпня 2020 року в програному (2:5) виїзному поєдинку 1-о туру Прем’єр-ліги проти полтавської “Ворскли”. Микола вийшов на поле в стартовому складі, а на 55-й хвилині його замінив Богдан Оринчак.В кінці жовтня 2020 року журналіст Ігор Циганик повідомив, що Микола Кухаревич потрапив у сферу інтересів бельгійського клубу. Його представники збиралися приїхати подивитися на 19-річного футболіста в матчі проти “Динамо”, в якому “Рух” поступився 0:2.