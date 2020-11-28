Понад 3 тисячі волинян не можуть виїхати за межі України через несплату аліментів

3 080 жителям Волинської області обмежили виїзд за межі України через заборгованість зі сплати аліментів.Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.Працівники територіальних відділів державної виконавчої служби Волинської області з початку 2021 року станом на 18 березня стягнули понад 3 млн 248 тис грн заборгованості з аліментів у зв’язку із застосуванням до боржників санкцій та заборон, передбачених ч. 9 та 12 ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження». Державні виконавці винесли 3080 постанов про встановлення тимчасового обмеження боржників щодо виїзду за кордон.До неплатників аліментів, у яких сукупний розмір заборгованості перевищує суму платежів більше, ніж 4 місяці (та 3 місяці для батьків важкохворої дитини), застосовують тимчасові заборони у вигляді обмеження у праві виїзду з України, праві керувати автомобілем, праві користуватись зброєю та праві полювати.