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Дорогі годинники, автівки і 665 тисяч доларів на рахунку: що у декларації Степанова

Дорогі годинники, автівки і 665 тисяч доларів на рахунку: що у декларації Степанова
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов опублікував декларацію. За минулий рік він заробив 497 тисяч гривень за місцем роботи в МОЗ.

Відповідний документ опублікований на сайті Національного агенства з питань запобігання корупції, - пише УНІАН.

Міністр володіє квартирою в Києві (площа 340,9 м.кв.), а його дружина Наталя машиномісцем в Києві.

У Степанова три дорогих годинників (Rolex, Breguet, Piaget), у його дружини чотири годинники, ювелірні вироби та картини.

У декларації голова МОЗ вказав, що автомобілі Land Rover Range Rover 2014 та Lexus LX470 2005 належать йому, а два інших - Lexus GX460 2013 та Lexus LX 450 2016 - його дружині.

Міністр за минулий рік заробив 497 527 гривень за офіційним місцем роботи та проценти з Ощадбанку. Його дружина за 2020 рік заробила 988 840 гривень від зайняття підприємницькою діяльністю і також проценти з банків.

У Степанова готівкою 11 300 євро, 160 тисяч гривень, а на банківському рахунку майже 665 тисяч доларів. У його дружини готівкою 27 тисяч доларів, на банківських рахунках до 2 млн гривень, понад 240 тисяч доларів.


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Теги: Степанов, МОЗ, декларація
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