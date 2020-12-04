Дорогі годинники, автівки і 665 тисяч доларів на рахунку: що у декларації Степанова

Максим Степанов опублікував декларацію. За минулий рік він заробив 497 тисяч гривень за місцем роботи в МОЗ.



Відповідний документ опублікований на сайті Національного агенства з питань запобігання корупції, - пише



Міністр володіє квартирою в Києві (площа 340,9 м.кв.), а його дружина Наталя машиномісцем в Києві.



У Степанова три дорогих годинників (Rolex, Breguet, Piaget), у його дружини чотири годинники, ювелірні вироби та картини.



У декларації голова МОЗ вказав, що автомобілі Land Rover Range Rover 2014 та Lexus LX470 2005 належать йому, а два інших - Lexus GX460 2013 та Lexus LX 450 2016 - його дружині.



Міністр за минулий рік заробив 497 527 гривень за офіційним місцем роботи та проценти з Ощадбанку. Його дружина за 2020 рік заробила 988 840 гривень від зайняття підприємницькою діяльністю і також проценти з банків.



У Степанова готівкою 11 300 євро, 160 тисяч гривень, а на банківському рахунку майже 665 тисяч доларів. У його дружини готівкою 27 тисяч доларів, на банківських рахунках до 2 млн гривень, понад 240 тисяч доларів.





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