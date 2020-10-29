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Чим багата головна санітарна лікарка Волині

Чим багата головна санітарна лікарка Волині
В.о. генерального директора ДУ Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України, головна санітарна лікарка області Наталія Янко за рік заробила 717 065 гривень, тобто в середньому майже 60 тисяч у місяць.

Про це йдеться в електронній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.

У власності Наталії Янко - квартира в Луцьку площею 66,3 кв. м, земля у Підлісках на 0,12 га, у Світязі - 0,1535 га, у Рованцях - 0,10 га.

У 2020 році головна санітарна лікарка Волині заробила 717 065 гривень, тобто в середньому майже 60 тисяч у місяць, отримала 133 540 гривень пенсії та майже 9 тисяч процентів від банку.

Готівкою тримає Янко 10 000 доларів та 150 000 гривень, тобто приблизно 427 тисяч гривень. На рахунку в банку має очільниця лабораторного центру 21 257 доларів, тобто понад 580 тисяч гривень.

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Теги: декларація, Наталія Янко, НАЗК
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