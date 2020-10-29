Чим багата головна санітарна лікарка Волині

Наталія Янко за рік заробила 717 065 гривень, тобто в середньому майже 60 тисяч у місяць.



Про це йдеться в



У власності Наталії Янко - квартира в Луцьку площею 66,3 кв. м, земля у Підлісках на 0,12 га, у Світязі - 0,1535 га, у Рованцях - 0,10 га.



У 2020 році головна санітарна лікарка Волині заробила 717 065 гривень, тобто в середньому майже 60 тисяч у місяць, отримала 133 540 гривень пенсії та майже 9 тисяч процентів від банку.



Готівкою тримає Янко 10 000 доларів та 150 000 гривень, тобто приблизно 427 тисяч гривень. На рахунку в банку має очільниця лабораторного центру 21 257 доларів, тобто понад 580 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В.о. генерального директора ДУ Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України, головна санітарна лікарка областіза рік заробила 717 065 гривень, тобто в середньому майже 60 тисяч у місяць.Про це йдеться в електронній декларації , оприлюдненій на сайті НАЗК.У власності Наталії Янко - квартира в Луцьку площею 66,3 кв. м, земля у Підлісках на 0,12 га, у Світязі - 0,1535 га, у Рованцях - 0,10 га.У 2020 році головна санітарна лікарка Волині заробила 717 065 гривень, тобто в середньому майже 60 тисяч у місяць, отримала 133 540 гривень пенсії та майже 9 тисяч процентів від банку.Готівкою тримає Янко 10 000 доларів та 150 000 гривень, тобто приблизно 427 тисяч гривень. На рахунку в банку має очільниця лабораторного центру 21 257 доларів, тобто понад 580 тисяч гривень.

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