Чим багата головна санітарна лікарка Волині
Сьогодні, 20:40
В.о. генерального директора ДУ Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України, головна санітарна лікарка області Наталія Янко за рік заробила 717 065 гривень, тобто в середньому майже 60 тисяч у місяць.
Про це йдеться в електронній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.
У власності Наталії Янко - квартира в Луцьку площею 66,3 кв. м, земля у Підлісках на 0,12 га, у Світязі - 0,1535 га, у Рованцях - 0,10 га.
У 2020 році головна санітарна лікарка Волині заробила 717 065 гривень, тобто в середньому майже 60 тисяч у місяць, отримала 133 540 гривень пенсії та майже 9 тисяч процентів від банку.
Готівкою тримає Янко 10 000 доларів та 150 000 гривень, тобто приблизно 427 тисяч гривень. На рахунку в банку має очільниця лабораторного центру 21 257 доларів, тобто понад 580 тисяч гривень.
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Про це йдеться в електронній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.
У власності Наталії Янко - квартира в Луцьку площею 66,3 кв. м, земля у Підлісках на 0,12 га, у Світязі - 0,1535 га, у Рованцях - 0,10 га.
У 2020 році головна санітарна лікарка Волині заробила 717 065 гривень, тобто в середньому майже 60 тисяч у місяць, отримала 133 540 гривень пенсії та майже 9 тисяч процентів від банку.
Готівкою тримає Янко 10 000 доларів та 150 000 гривень, тобто приблизно 427 тисяч гривень. На рахунку в банку має очільниця лабораторного центру 21 257 доларів, тобто понад 580 тисяч гривень.
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