Волинянина змусили сплатити банку майже пів мільйона гривень

На Волині державні виконавці забезпечили стягнення на користь державного банку майже пів мільйона гривень.Про це йдеться на сторінці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції - м. Львів у фейсбуці.Державні виконавці Другого відділу державної виконавчої служби в місті Луцьку забезпечили примусове виконання виконавчого провадження, за яким з фізичної особи на користь одного з державних банків стягнули 468 265, 79 гривень. Боржник сплатив виконавчий збір у розмірі понад 46 тисяч 826 гривень. Загальна сума стягнутих коштів — 515 411, 27 гривень.Державні виконавці Другого відділу ДВС в місті Луцьку також забезпечили примусове виконання іншого виконавчого провадження і стягнули з фізичної особи на користь іншої фізичної особи - громадянина країни Європейського Союзу - 123 488, 50 гривень заборгованості.До боржників застосовано заходи примусового стягнення заборгованості шляхом накладення арешту на майно та кошти.