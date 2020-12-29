Звільнився поліцейський, який у Луцьку збив жінку і втік з місця пригоди





Про це повідомив Олександр Федорчук.



А поліцейський, який збив у Луцьку жінку, написав заяву на звільнення з роботи.



"Заяву підписали, чоловіка звільнили", — повідомила речниця Нацполіції області Ольга Бузулук.



Нагадаємо, про те, що поліцейський на автомобілі Volkswagen збив жінку 4 квітня, ввечері повідомило ГУНП у Волинській області. Зауважують, що про подію одразу повідомили Державне бюро розслідувань.



Згодом Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що Роман Березюк.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стан 57-річної лучанки, яку 4 квітня збив поліцейський, — стабільно важкий. Вона досі перебуває у реанімації.Про це повідомив Суспільному заступник директора Луцької міської клінічної лікарніА поліцейський, який збив у Луцьку жінку, написав заяву на звільнення з роботи."Заяву підписали, чоловіка звільнили", — повідомила речниця Нацполіції областіНагадаємо, про те, що поліцейський на автомобілі Volkswagen. Зауважують, що про подію одразу повідомили Державне бюро розслідувань.Згодом Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що винуватцем ДТП став старший інспектор протидії домашньому насильству відділу превенції Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області

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