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Звільнився поліцейський, який у Луцьку збив жінку і втік з місця пригоди

Звільнився поліцейський, який у Луцьку збив жінку і втік з місця пригоди
Стан 57-річної лучанки, яку 4 квітня збив поліцейський, — стабільно важкий. Вона досі перебуває у реанімації.

Про це повідомив Суспільному заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Олександр Федорчук.

А поліцейський, який збив у Луцьку жінку, написав заяву на звільнення з роботи.

"Заяву підписали, чоловіка звільнили", — повідомила речниця Нацполіції області Ольга Бузулук.

Нагадаємо, про те, що поліцейський на автомобілі Volkswagen збив жінку 4 квітня, ввечері повідомило ГУНП у Волинській області. Зауважують, що про подію одразу повідомили Державне бюро розслідувань.

Згодом Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що винуватцем ДТП став старший інспектор протидії домашньому насильству відділу превенції Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області Роман Березюк.



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Теги: аварія, поліцейський, Луцьк, Роман Березюк, Відродження, звільнення
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