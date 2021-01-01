Відомо, скільки волинських медпрацівників заразилися Covid-19 на роботі





До Світлана Шеремета.



У закладах охорони здоров′я створено комісії з розслідування обставин та причин виникнення гострих професійних захворювань працівників на Covid-19. До складу комісій з розслідування обов’язково входить лікар з гігієни праці відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Волинській області.



На сьогоднішній день вже завершено 774 розслідувань гострих професійних захворювань, з них 172 випадки визнані пов′язаними з професійною діяльністю, 602 випадків -не пов′язаними.

Завершено розслідування 17 смертельних випадків (7 пов’язаних з професійною діяльністю, 10-не пов̕язаних).



Усі випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID -19 спричинену корона вірусом SARS-CoV-2 персоналу закладів охорони здоров’я області на контролі в Управління Держпраці у Волинській області .





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині від початку пандемії зареєстровано 3112 лабораторно підтверджених випадків інфікування медичних працівників гострою респіраторною хворобою Covid-19.До Управління Держпраці у Волинській області надійшло 1123 повідомлень про гостре професійне захворювання медичних працівників області, з них 18 смертельних. Про це розповіла начальниця відділу з питань гігієни праці обласного управління ДержпраціУ закладах охорони здоров′я створено комісії з розслідування обставин та причин виникнення гострих професійних захворювань працівників на Covid-19. До складу комісій з розслідування обов’язково входить лікар з гігієни праці відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Волинській області.На сьогоднішній день вже завершено 774 розслідувань гострих професійних захворювань, з них 172 випадки визнані пов′язаними з професійною діяльністю, 602 випадків -не пов′язаними.Завершено розслідування 17 смертельних випадків (7 пов’язаних з професійною діяльністю, 10-не пов̕язаних).Усі випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID -19 спричинену корона вірусом SARS-CoV-2 персоналу закладів охорони здоров’я області на контролі в Управління Держпраці у Волинській області .

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