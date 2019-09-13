На Волині із сім'ї вилучили дівчинку, матір якої перебуває у психлікарні, а батько не доглядав за дитиною
Сьогодні, 12:36
На Волині із сім'ї, яка перебуває на обліку у соцслужбі, вилучили дитину.
Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці керівниця сектору ювенальної превенції Інна Остапович.
Так, 6 квітня, за участі інспектора сектору ювенальної превенції капітана поліції Марини Сметюх, дільничного офіцера поліції Романа Оліферука, педагогічного працівника, спільно зі службою у справах дітей при Сереховичівській територіальної громади, зі сім'ї вилучили дівчинку.
Інформують, що дитину помістили до Волинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
До слова, її матір відправили на примусове психіатричне лікування, а на батька склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов'язків щодо виховання дитини.
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Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці керівниця сектору ювенальної превенції Інна Остапович.
Так, 6 квітня, за участі інспектора сектору ювенальної превенції капітана поліції Марини Сметюх, дільничного офіцера поліції Романа Оліферука, педагогічного працівника, спільно зі службою у справах дітей при Сереховичівській територіальної громади, зі сім'ї вилучили дівчинку.
Інформують, що дитину помістили до Волинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
До слова, її матір відправили на примусове психіатричне лікування, а на батька склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов'язків щодо виховання дитини.
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