У Рованцях автівка злетіла з дороги і врізалася в дерево, є постраждалі
Сьогодні, 10:33
У Рованцях автомобіль Mitsubishi вилетів з проїжджої частини і врізався в дерево.
Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Аварія сталася у четвер, 8 квітня, біля 01:00. 21-річний водій Mitsubishi, ймовірно, не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.
Попередньо, водій і пасажир отримали тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, триває перевірка.
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Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Аварія сталася у четвер, 8 квітня, біля 01:00. 21-річний водій Mitsubishi, ймовірно, не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.
Попередньо, водій і пасажир отримали тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, триває перевірка.
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