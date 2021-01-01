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У Рованцях автівка злетіла з дороги і врізалася в дерево, є постраждалі

У Рованцях автівка злетіла з дороги і врізалася в дерево, є постраждалі
У Рованцях автомобіль Mitsubishi вилетів з проїжджої частини і врізався в дерево.

Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.

Аварія сталася у четвер, 8 квітня, біля 01:00. 21-річний водій Mitsubishi, ймовірно, не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.

Попередньо, водій і пасажир отримали тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, триває перевірка.

У Рованцях автівка злетіла з дороги і врізалася в дерево, є постраждалі

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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