У Рованцях автівка злетіла з дороги і врізалася в дерево, є постраждалі





Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.



Аварія сталася у четвер, 8 квітня, біля 01:00. 21-річний водій Mitsubishi, ймовірно, не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.



Попередньо, водій і пасажир отримали тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, триває перевірка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рованцях автомобіль Mitsubishi вилетів з проїжджої частини і врізався в дерево.Цепідтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.Аварія сталася у четвер, 8 квітня, біля 01:00. 21-річний водій Mitsubishi, ймовірно, не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.Попередньо, водій і пасажир отримали тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, триває перевірка.

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