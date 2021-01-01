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У Львові продовжили локдаун

У Львові продовжили локдаун
У Львові міська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин до 19 квітня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, - пише УНІАН.

За його словами, на основі моніторингу епідситуації комісія прийме рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків, та відвідування початкової школи.

Крім того, місто закупить 4 кисневі станції для ковідних лікарень, а на базі Міської дитячої клінічної лікарні розгорнуть 105 ліжок для дітей, які хворіють на коронавірус.

Нагадаємо, посилений карантин у Львові діє з 19 березня.



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Теги: Львів, локдаун, продовження
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