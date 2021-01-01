У Львові продовжили локдаун





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, - пише



За його словами, на основі моніторингу епідситуації комісія прийме рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків, та відвідування початкової школи.



Крім того, місто закупить 4 кисневі станції для ковідних лікарень, а на базі Міської дитячої клінічної лікарні розгорнуть 105 ліжок для дітей, які хворіють на коронавірус.



Нагадаємо, посилений карантин у Львові діє з 19 березня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові міська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин до 19 квітня.Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, - пише УНІАН. За його словами, на основі моніторингу епідситуації комісія прийме рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків, та відвідування початкової школи.Крім того, місто закупить 4 кисневі станції для ковідних лікарень, а на базі Міської дитячої клінічної лікарні розгорнуть 105 ліжок для дітей, які хворіють на коронавірус.Нагадаємо, посилений карантин у Львові діє з 19 березня.

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