В історичній частині Луцька продають приміщення за 3 мільйони доларів





Про це



Приміщення розташоване в самому серці заповідника «Старий Луцьк», що за адресою Данила Галицького, 16б. Йдеться про будівлю площею 2372 кв. м. Його виставили на продаж за 3 мільйона 600 тисяч доларів.



Ще в далекому 2016 році депутати Луцькради надали в оренду 14 сотих землі ТОВ «ПРИЗМА-ХІІІ» для будівництва медичного центру.



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