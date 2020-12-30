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В історичній частині Луцька продають приміщення за 3 мільйони доларів

В історичній частині Луцька продають приміщення за 3 мільйони доларів
В історичній частину Луцька продають скандальне приміщення за 3 мільйона 600 тисяч доларів.

Про це «ВолиньUA» стало відомо з платформи для продажу нерухомості.

Приміщення розташоване в самому серці заповідника «Старий Луцьк», що за адресою Данила Галицького, 16б. Йдеться про будівлю площею 2372 кв. м. Його виставили на продаж за 3 мільйона 600 тисяч доларів.

Ще в далекому 2016 році депутати Луцькради надали в оренду 14 сотих землі ТОВ «ПРИЗМА-ХІІІ» для будівництва медичного центру.
В історичній частині Луцька продають приміщення за 3 мільйони доларів

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Теги: продаж, Старе місто, Луцьк, будівля
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