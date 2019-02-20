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Скоротять кількість посадовців Луцької міської ради

Скоротять кількість посадовців Луцької міської ради
Планують реорганізувати штатну структуру Луцької міської ради.

Відповідне рішення прийматимуть під час сесії Луцької міської ради, повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці мер Луцька Ігор Поліщук.

"Подаю на чергову сесію проект рішення про реорганізацію штатної структури Луцької міської ради, внаслідок якого окремі структурні підрозділи будуть ліквідовані, окремі структурні підрозділи будуть оптимізовані та об'єднані", - написав Поліщук.

Внаслідок прийняття цього рішення буде скорочено 29 штатних одиниць, що дасть економію коштів міського бюджету понад 6 мільйонів гривень в рік.

Також під час сесії розглянуть проект рішення про створення Луцького територіального медичного об'єднання, яке об'єднає Луцьку міську клінічну лікарню, Луцькі центри первинної медичної допомоги, амбулаторії та ФАПи громади.

"Цей крок дасть можливість створити єдину та потужну структуру, надання послуг якою буде зручним та зрозумілим для пацієнта. Окрім того, внаслідок укрупнення структури підвищиться конкурентноздатність такого медичного об'єднання та з'явиться можливість зекономити кошти", - додав мер Луцька.

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Теги: Луцька міська рада, скорочення, реорганізація
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