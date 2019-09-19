У Луцьку у водія-порушника виявили фальшиве посвідчення
Сьогодні, 01:16
Зупинили за розмови по телефону, а виявили підроблені посвідчення.
Луцькі патрульні виявили водія із документами з ознаками підробки.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Вчора вечері патрулюючи на вулиці Володимирській, патрульні помітили транспортний засіб Volkswagen Passat, керманич якого користувався засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемовини без допомоги рук, чим порушував ПДР.
Поліцейські зупинили вказаний автомобіль. Під час перевірки документів, у 26-річного чоловіка інспектори виявили у посвідченні водія ознаки підробки. Інформація яка вказана в документі не відповідала тій, що в автоматизованій системі.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління.
Нараз слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Луцькі патрульні виявили водія із документами з ознаками підробки.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Вчора вечері патрулюючи на вулиці Володимирській, патрульні помітили транспортний засіб Volkswagen Passat, керманич якого користувався засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемовини без допомоги рук, чим порушував ПДР.
Поліцейські зупинили вказаний автомобіль. Під час перевірки документів, у 26-річного чоловіка інспектори виявили у посвідченні водія ознаки підробки. Інформація яка вказана в документі не відповідала тій, що в автоматизованій системі.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління.
Нараз слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна посилює контроль на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 02:03
У Луцьку у водія-порушника виявили фальшиве посвідчення
Сьогодні, 01:16
Найкращі іноземні виші зможуть відкрити філії в Україні
Сьогодні, 00:36
13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині засудили чоловіка, який палицею вбив жінку
12 квітень, 23:22