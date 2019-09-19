У Луцьку у водія-порушника виявили фальшиве посвідчення

Зупинили за розмови по телефону, а виявили підроблені посвідчення.Луцькі патрульні виявили водія із документами з ознаками підробки.Про це повідомляє пресслужба поліції.Вчора вечері патрулюючи на вулиці Володимирській, патрульні помітили транспортний засіб Volkswagen Passat, керманич якого користувався засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемовини без допомоги рук, чим порушував ПДР.Поліцейські зупинили вказаний автомобіль. Під час перевірки документів, у 26-річного чоловіка інспектори виявили у посвідченні водія ознаки підробки. Інформація яка вказана в документі не відповідала тій, що в автоматизованій системі.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління.Нараз слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа) КК України.