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У Луцьку зіткнулися тролейбус і хлібовоз

У Луцьку зіткнулися тролейбус і хлібовоз
На проспекті Волі у Луцьку зіткнулися тролейбус №15 та автомобіль, який перевозить хліб до точок продажу.

Подія сталася вранці 13 квітня, повідомляють очевидці.

Зауважують, що хлібовоз не врахував дорожню обстановку і під час руху зачепив тролейбус, котрий якраз зупинився на зупинці громадського транспорту, аби висадити пасажирів. «Рогатий» отримав незначні пошкодження, зокрема відлетіло дзеркало заднього виду.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

У Луцьку зіткнулися тролейбус і хлібовоз
У Луцьку зіткнулися тролейбус і хлібовоз


Зауважимо, що в аварію втрапив один із нових тролейбусів, які Луцьк отримав цьогоріч. Нагадаємо, ще у квітні міська рада підписала контракт щодо постачання 29 нових тролейбусів з ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ «АК «Богдан Моторс». Загалом вартує проєкт на 29 транспортних засобів понад 4 мільйони євро.

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Теги: аварія, тролейбус, хлібовоз
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