У Луцьку чоловік вкрав телевізор з орендованої квартири і здав в ломбард
Сьогодні, 18:08
У Луцьку викрили чоловіка, який вчинив крадіжку з орендованої квартири.
Про це інформує Луцьке районне управління поліції у фейсбуці.
Учора, 12 квітня, до поліції надійшло повідомлення від 32-річної мешканки Луцька про те, що, повернувшись до власної квартири, вона виявила пропажу телевізора марки «KIVI».
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та з’ясувала, що заявниця здавала квартиру в оренду 30-річному лучанину, раніше не судимому.
Під час розшукових дій оперативники виявили місце знаходження чоловіка та викраденого майна. Виявилось, що зловмисник уже встиг здати телевізор в ломбард.
Наразі поліцейські вживають заходи для вилучення викраденого майна та повернення його власниці. За цим фактом у поліції відомості внесли в ЄРДР, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 185 Кримінального Кодексу України - крадіжка. Досудове слідство триває.
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Про це інформує Луцьке районне управління поліції у фейсбуці.
Учора, 12 квітня, до поліції надійшло повідомлення від 32-річної мешканки Луцька про те, що, повернувшись до власної квартири, вона виявила пропажу телевізора марки «KIVI».
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та з’ясувала, що заявниця здавала квартиру в оренду 30-річному лучанину, раніше не судимому.
Під час розшукових дій оперативники виявили місце знаходження чоловіка та викраденого майна. Виявилось, що зловмисник уже встиг здати телевізор в ломбард.
Наразі поліцейські вживають заходи для вилучення викраденого майна та повернення його власниці. За цим фактом у поліції відомості внесли в ЄРДР, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 185 Кримінального Кодексу України - крадіжка. Досудове слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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