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У Луцьку чоловік вкрав телевізор з орендованої квартири і здав в ломбард

У Луцьку чоловік вкрав телевізор з орендованої квартири і здав в ломбард
У Луцьку викрили чоловіка, який вчинив крадіжку з орендованої квартири.

Про це інформує Луцьке районне управління поліції у фейсбуці.

Учора, 12 квітня, до поліції надійшло повідомлення від 32-річної мешканки Луцька про те, що, повернувшись до власної квартири, вона виявила пропажу телевізора марки «KIVI».

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та з’ясувала, що заявниця здавала квартиру в оренду 30-річному лучанину, раніше не судимому.

Під час розшукових дій оперативники виявили місце знаходження чоловіка та викраденого майна. Виявилось, що зловмисник уже встиг здати телевізор в ломбард.

Наразі поліцейські вживають заходи для вилучення викраденого майна та повернення його власниці. За цим фактом у поліції відомості внесли в ЄРДР, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 185 Кримінального Кодексу України - крадіжка. Досудове слідство триває.

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Теги: крадіжка, телевізор
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