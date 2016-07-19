У Луцьку чоловік вкрав телевізор з орендованої квартири і здав в ломбард

У Луцьку викрили чоловіка, який вчинив крадіжку з орендованої квартири.Про це інформує Луцьке районне управління поліції у фейсбуці.Учора, 12 квітня, до поліції надійшло повідомлення від 32-річної мешканки Луцька про те, що, повернувшись до власної квартири, вона виявила пропажу телевізора марки «KIVI».На місце події виїхала слідчо-оперативна група та з’ясувала, що заявниця здавала квартиру в оренду 30-річному лучанину, раніше не судимому.Під час розшукових дій оперативники виявили місце знаходження чоловіка та викраденого майна. Виявилось, що зловмисник уже встиг здати телевізор в ломбард.Наразі поліцейські вживають заходи для вилучення викраденого майна та повернення його власниці. За цим фактом у поліції відомості внесли в ЄРДР, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 185 Кримінального Кодексу України - крадіжка. Досудове слідство триває.