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У Луцькому районі «на гарячому» спіймали молодика, який крав ліс. ФОТО

У Луцькому районі «на гарячому» спіймали молодика, який крав ліс. ФОТО
У Луцькому районі поліцейські викрили підпільного лісоруба.

Так, 12 квітня, близько 18 години до поліції надійшли матеріали від одного із державних лісгоспів про те, що виявили незаконну порубку 13 дерев породи вільха, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

"По гарячих" слідах правоохоронці спіймали зловмисника із краденою свіжозрубаною деревиною. Ним виявився 19-річний мешканець району. Ліс поліцейські вилучили. Під час слідчих дій встановили, що чоловік неодноразово здійснював незаконну порубку. Сума завданих збитків склала понад 120 тисяч гривень.

Кримінальне провадження правоохоронці розпочали за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку, незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, якщо це спричинило тяжкі наслідки. Досудове слідство триває.

У Луцькому районі «на гарячому» спіймали молодика, який крав ліс. ФОТО
У Луцькому районі «на гарячому» спіймали молодика, який крав ліс. ФОТО
У Луцькому районі «на гарячому» спіймали молодика, який крав ліс. ФОТО


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Теги: лісоруб, затримання, поліція
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