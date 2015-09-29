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На підтримку армії волиняни сплатили понад 90 мільйонів гривень військового збору

На підтримку армії волиняни сплатили понад 90 мільйонів гривень військового збору
За підсумками першого кварталу 2021 року з легальних доходів волинян до держбюджету сплатили 91,4 мільйона гривень військового збору. Це на 18 відсотків більше проти аналогічного періоду торік.

Про це інформує сектор інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Волинській області, - йдеться на сайті Луцькради.

«В умовах військового протистояння ніхто не повинен уникати свого конституційного обов’язку сплачувати податки для потреб держави. Своєчасне фінансування заходів оборонного характеру – питання особистої безпеки кожного з нас і загалом спроможності країни ефективно протидіяти агресії ворога. Кожен, хто має офіційне робоче місце, щомісяця робить фінансовий внесок для підтримки національного війська», - наголошує начальник Головного управління ДПС у Волинській області Світлана Савчук.

Очільниця волинських податківців зазначила, що громадяни, які торік отримали доходи, з яких не сплатили податків, мають можливість задекларувати їх до 1 травня. Добровільне подання декларації про доходи передбачає самостійне визначення до сплати ПДФО і військового збору.

Нагадаємо, що подавати декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік – конституційний обов’язок громадян (ч. 2 ст. 67 Конституції України).


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Теги: військовий збір, волиняни
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