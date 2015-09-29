На підтримку армії волиняни сплатили понад 90 мільйонів гривень військового збору

За підсумками першого кварталу 2021 року з легальних доходів волинян до держбюджету сплатили 91,4 мільйона гривень військового збору. Це на 18 відсотків більше проти аналогічного періоду торік.Про це інформує сектор інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Волинській області, - йдеться на сайті Луцькради.«В умовах військового протистояння ніхто не повинен уникати свого конституційного обов’язку сплачувати податки для потреб держави. Своєчасне фінансування заходів оборонного характеру – питання особистої безпеки кожного з нас і загалом спроможності країни ефективно протидіяти агресії ворога. Кожен, хто має офіційне робоче місце, щомісяця робить фінансовий внесок для підтримки національного війська», - наголошує начальник Головного управління ДПС у Волинській областіОчільниця волинських податківців зазначила, що громадяни, які торік отримали доходи, з яких не сплатили податків, мають можливість задекларувати їх до 1 травня. Добровільне подання декларації про доходи передбачає самостійне визначення до сплати ПДФО і військового збору.Нагадаємо, що подавати декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік – конституційний обов’язок громадян (ч. 2 ст. 67 Конституції України).