вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Втік із самоізоляції на закупи: у Польщі заарештували українця

Втік із самоізоляції на закупи: у Польщі заарештували українця
У Варшаві в українця виявили коронавірус. Чоловіка відправили у спецбудинок для проходження самоізоляції, звідки він після кількох спроб таки втік.

Про це повідомляє видання "in Poland".

Інформують, що 43-річний українець прилетів до Польщі з Києва. У нього виявився позитивний тест на коронавірус. Медична служба варшавського аеропорту імені Фридерика Шопена направила українця в спеціальний будинок для проходження самоізоляції. Проте українець створював проблеми з самого початку перебування в ізоляторі. Він підняв галас і зробив кілька спроб втечі, поки нарешті не залишив заклад без відома персоналу.

Медперсонал негайно повідомив поліцію. Офіцерам дали фото чоловіка, після чого ті розпочали обшук. Правоохоронці встановили, що чоловік замовив таксі та поїхав до орендованої квартири. Потім він вирушив за покупками до кіоску неподалік. Громадянина України затримали з усіма запобіжними заходами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українець, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Оштрафували заступницю директора коледжу на Волині, яка видала собі премію
Сьогодні, 17:13
Поліція розшукує волинянина, який зник ще у жовтні 2020 року
Сьогодні, 16:57
Втік із самоізоляції на закупи: у Польщі заарештували українця
Сьогодні, 16:49
Волинянин з квадрокоптером допомагає рятувальникам шукати паліїв трави. ВІДЕО
Сьогодні, 16:18
На Волині представили нового начальника відділу прикордонної служби «Амбуків»
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
У Польщі продовжили жорсткі карантинні обмеження, однак не усі У Польщі продовжили жорсткі карантинні обмеження, однак не усі
Сьогодні, 12:59
У Польщі на робочому місці загинув 39-річний українець У Польщі на робочому місці загинув 39-річний українець
Сьогодні, 12:09
На кордоні з Польщею українець попався на контрабанді кошенят На кордоні з Польщею українець попався на контрабанді кошенят
10 квітень, 13:41
Польща продовжила жорсткий карантин Польща продовжила жорсткий карантин
07 квітень, 16:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
7-річного хлопчика з Горохівщини та його брата забрали родичі
Сьогодні, 18:15
 0
Для Луцька придбали інноваційний прилад, який робитиме високоточний аналіз води
Сьогодні, 17:55
 0
Шацьк і Світязь зовсім скоро з’єднає велодоріжка
Сьогодні, 17:18
 0
Оштрафували заступницю директора коледжу на Волині, яка видала собі премію
Сьогодні, 17:13
 0
Поліція розшукує волинянина, який зник ще у жовтні 2020 року
Сьогодні, 16:57
 0
Медіа
відео
1/8