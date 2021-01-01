Втік із самоізоляції на закупи: у Польщі заарештували українця





Про це повідомляє видання



Інформують, що 43-річний українець прилетів до Польщі з Києва. У нього виявився позитивний тест на коронавірус. Медична служба варшавського аеропорту імені Фридерика Шопена направила українця в спеціальний будинок для проходження самоізоляції. Проте українець створював проблеми з самого початку перебування в ізоляторі. Він підняв галас і зробив кілька спроб втечі, поки нарешті не залишив заклад без відома персоналу.



Медперсонал негайно повідомив поліцію. Офіцерам дали фото чоловіка, після чого ті розпочали обшук. Правоохоронці встановили, що чоловік замовив таксі та поїхав до орендованої квартири. Потім він вирушив за покупками до кіоску неподалік. Громадянина України затримали з усіма запобіжними заходами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Варшаві в українця виявили коронавірус. Чоловіка відправили у спецбудинок для проходження самоізоляції, звідки він після кількох спроб таки втік.Про це повідомляє видання "in Poland" Інформують, що 43-річний українець прилетів до Польщі з Києва. У нього виявився позитивний тест на коронавірус. Медична служба варшавського аеропорту імені Фридерика Шопена направила українця в спеціальний будинок для проходження самоізоляції. Проте українець створював проблеми з самого початку перебування в ізоляторі. Він підняв галас і зробив кілька спроб втечі, поки нарешті не залишив заклад без відома персоналу.Медперсонал негайно повідомив поліцію. Офіцерам дали фото чоловіка, після чого ті розпочали обшук. Правоохоронці встановили, що чоловік замовив таксі та поїхав до орендованої квартири. Потім він вирушив за покупками до кіоску неподалік. Громадянина України затримали з усіма запобіжними заходами.

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