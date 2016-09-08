Депутати Луцької райради у прямому ефірі обговорили сесійні рішення. ВІДЕО





Про це



Петро Олешко – голова фракції «За майбутнє», Юрій Циганюк – голова фракції «Свідомі», Микола Кравчук – член фракції ВО «Батьківщина», Юрій Бондарук – голова фракції «Слуга народу», Олександр Новак – член фракції «Європейська солідарність» та Микола Романюк – голова фракції ВО «Свобода» говорили про соціальні програми районної ради та власне бачення розвитку Луцького району.



Голова фракції «За майбутнє» Петро Олешко зазначив, що Луцька районна рада ще дуже молода, адже працює лише пів року. Тому говорити, яка вона, ще дуже рано. Але, за його словами, райрада має бути дієвою, прозорою, доступною та зрозумілою для кожного жителя району, повинна швидко реагувати на виклики сьогодення, які існують. Також він почав розповідати про проблеми, з якими зіткнулась Луцька райнна рада.



«На сьогодні ми ще не маємо законодавчо визначених обов'язків. Це дійсно так. Але маємо вже купу проблем. Зробивши ревізію того майна, яке ми прийняли і яке ми маємо передати територіальним громадам на бюджетне утримання (медичні, освітні установи і т.д.), ми виявили, що деяке майно було передали в ОТГ з недотриманням процедур законності. Луцька районна рада звернулася до правоохоронних органів, ведуться слідчі дії. Ми сподіваємось, що це майно повернуть до районної ради для того, щоб воно служило всій громаді», - каже Петро Олешко.



Деталі - у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голови та представники фракцій Луцької районної ради у прямому ефірі телеканалу «Аверс» спілкувалися про сесійні рішення, які були прийняті напередодні, та відповідали на запитання глядачів.Про це повідомляє Луцька районна рада.– голова фракції «За майбутнє»,– голова фракції «Свідомі»,– член фракції ВО «Батьківщина»,– голова фракції «Слуга народу»,– член фракції «Європейська солідарність» та– голова фракції ВО «Свобода» говорили про соціальні програми районної ради та власне бачення розвитку Луцького району.Голова фракції «За майбутнє»зазначив, що Луцька районна рада ще дуже молода, адже працює лише пів року. Тому говорити, яка вона, ще дуже рано. Але, за його словами, райрада має бути дієвою, прозорою, доступною та зрозумілою для кожного жителя району, повинна швидко реагувати на виклики сьогодення, які існують. Також він почав розповідати про проблеми, з якими зіткнулась Луцька райнна рада.«На сьогодні ми ще не маємо законодавчо визначених обов'язків. Це дійсно так. Але маємо вже купу проблем. Зробивши ревізію того майна, яке ми прийняли і яке ми маємо передати територіальним громадам на бюджетне утримання (медичні, освітні установи і т.д.), ми виявили, що деяке майно було передали в ОТГ з недотриманням процедур законності. Луцька районна рада звернулася до правоохоронних органів, ведуться слідчі дії. Ми сподіваємось, що це майно повернуть до районної ради для того, щоб воно служило всій громаді», - каже Петро Олешко.Деталі - у відео.

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