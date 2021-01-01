На Волині на обліку у соцслужбах перебувають майже півтори тисячі дітей
Сьогодні, 20:40
У Волинській області на обліку у соціальних службах перебувають майже 1500 дітей.
Про це в програмі «Позиція» на «12 каналі» розповіла керівниця Служби у справах дітей Волинської ОДА Алла Онищук.
«Ми їх називаємо діти, що опинилися у складних життєвих обставинах. Перебувають вони з різних причин. Це через неблаполуччя в сім’ї. Близько 30-ти дітей зазнали жорстокого поводження з ними. Йдеться і про дітей, які схильні до самовільного залишення сім’ї і навчальних закладів», – каже Алла Онищук.
За словами керівниці Служби у справа дітей області, те, що відбувається у сфері дитинства, відображає загальні проблеми дорослого життя.
«Тому, на жаль, ми не констатуємо останнім часом, що кількість таких сімей зменшується. Вона є постійною. Частина батьків, які не стають на шлях виправлення позбавляються батьківських прав, натомість, виявляються все нові і нові сім’ї, які потребують нагляду», – додає Онищук.
Єдиним виходом реального та абсолютного виправлення сім’ї є раннє виявлення проблем і повідомлення про це у відповідні структури.
Фото - ілюстративне
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Про це в програмі «Позиція» на «12 каналі» розповіла керівниця Служби у справах дітей Волинської ОДА Алла Онищук.
«Ми їх називаємо діти, що опинилися у складних життєвих обставинах. Перебувають вони з різних причин. Це через неблаполуччя в сім’ї. Близько 30-ти дітей зазнали жорстокого поводження з ними. Йдеться і про дітей, які схильні до самовільного залишення сім’ї і навчальних закладів», – каже Алла Онищук.
За словами керівниці Служби у справа дітей області, те, що відбувається у сфері дитинства, відображає загальні проблеми дорослого життя.
«Тому, на жаль, ми не констатуємо останнім часом, що кількість таких сімей зменшується. Вона є постійною. Частина батьків, які не стають на шлях виправлення позбавляються батьківських прав, натомість, виявляються все нові і нові сім’ї, які потребують нагляду», – додає Онищук.
Єдиним виходом реального та абсолютного виправлення сім’ї є раннє виявлення проблем і повідомлення про це у відповідні структури.
Фото - ілюстративне
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