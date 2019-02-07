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У Луцьку маршрутка проїхала на «жовтий» і збила людину

У Луцьку маршрутка проїхала на «жовтий» і збила людину
Сьогодні, 17 квітня, у Луцьку на вулиці Ковельській водій маршрутки номер 24 проїхав на жовтий сигнал світлофора і збив чоловіка.

Про це повідомили очевидці аварії. Згодом інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Повідомили, що чоловіка госпіталізували. На місці працювала слідчо-оперативна група.

ФОТО з сайту Конкурент.

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Теги: ДТП, Ковельська, маршрутка24
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