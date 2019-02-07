У Луцьку маршрутка проїхала на «жовтий» і збила людину





Про це повідомили очевидці аварії. Згодом інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Повідомили, що чоловіка госпіталізували. На місці працювала слідчо-оперативна група.



ФОТО з сайту Конкурент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 17 квітня, у Луцьку на вулиці Ковельській водій маршрутки номер 24 проїхав на жовтий сигнал світлофора і збив чоловіка.Про це повідомили очевидці аварії. Згодом інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Повідомили, що чоловіка госпіталізували. На місці працювала слідчо-оперативна група.

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