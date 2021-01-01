Волинян інформують: поїзд Ковель–Червоноград тимчасово курсуватиме за новим маршрутом



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Впродовж 19-30 квітня 2021 року приміські поїзди № 6305 Ковель–Червоноград та № 6302 Червоноград–Ковель курсуватимуть без заїзду на станцію Ізов.



Потяг до Червонограда вирушатиме з Ковеля о 19:16 (замість 17:47), На шляху прямування зупинятиметься на таких станціях: Фасти (19:23-19:24), Люблинець-Волинський (19:33-19:35), Ружин (19:46-19:47), Турiйськ (20:00-20:09), Обенижі (20:17-20:18), Туропин (20:24-20:25), Овадне (20:36-20:37), Володимир-Волинський (20:50-20:57), далі – за нинішнім розкладом;



Зворотний дизель № 6302 Червоноград–Ковель курсуватиме до Володимира-Волинського за діючим розкладом. Далі їхатиме за іншим графіком: Володимир-Волинський (5:46-5:50), Овадне (6:04-6:05), Туропин (6:15-6:16), Обенижі (6:22-6:23), Турiйськ (6:31-6:32), Ружин (6:40-6:41), Люблинець-Волинський (6:48-6:49), Фасти (6:57-6:58). Прибуватиме до Ковеля о 7:05 (замість 8:45).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через колійні ремонтні роботи на перегоні Ковель – Люблинець-Волинський маршрути та розклади руху приміських поїздів, які курсують у цьому напрямку, тимчасово зміняться.Про це інформує Львівська залізниця.Впродовж 19-30 квітня 2021 року приміські поїзди № 6305 Ковель–Червоноград та № 6302 Червоноград–Ковель курсуватимуть без заїзду на станцію Ізов.Потяг до Червонограда вирушатиме з Ковеля о 19:16 (замість 17:47), На шляху прямування зупинятиметься на таких станціях: Фасти (19:23-19:24), Люблинець-Волинський (19:33-19:35), Ружин (19:46-19:47), Турiйськ (20:00-20:09), Обенижі (20:17-20:18), Туропин (20:24-20:25), Овадне (20:36-20:37), Володимир-Волинський (20:50-20:57), далі – за нинішнім розкладом;Зворотний дизель № 6302 Червоноград–Ковель курсуватиме до Володимира-Волинського за діючим розкладом. Далі їхатиме за іншим графіком: Володимир-Волинський (5:46-5:50), Овадне (6:04-6:05), Туропин (6:15-6:16), Обенижі (6:22-6:23), Турiйськ (6:31-6:32), Ружин (6:40-6:41), Люблинець-Волинський (6:48-6:49), Фасти (6:57-6:58). Прибуватиме до Ковеля о 7:05 (замість 8:45).

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