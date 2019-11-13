25-річний атовець з Волині потребує операції на серці

Тарасу Шуляку з села Богунівка Горохівського району потрібно 80 тисяч гривень на операцію заміни клапану серця.



З проханням про допомогу до



Тараса мобілізували в АТО у серпні 2014 року, на сході він провів близько року. Під час служби у 128 ОМБР волинянин отримав кілька поранень. Перше – у Попасній, де під час обстрілу бойової машини осколок потрапив в шию і лобову кістку хлопця. Його прооперували.

Згодом він отримав ще одне поранення у Дебальцевому. Тоді під час обстрілу окопу осколки влучили чоловіку в руки та ноги. Його відправили на лікування у Харків, а згодом у Львів та Мукачево, де ставили діагноз «закритий перелом». Проте в інституті травматології та ортопедії в Києві після томографії діагностували перелом зі зміщенням та уламками.



26 березня цього року Тарас проходив лікування у Волинській обласній клінічній лікарні в відділення №11 для учасників АТО. Перебуваючи в медзакладі, відчув слабкість в тілі, тиск став 150 на 50, почали турбувати біль у серці та запаморочення.



Через три дні хворого направити у Луцьку міську клінічну лікарню для повного обстеження. Там після крапельниць йому стало легше.

Під час лікування у медзакладі кардіохург поставив атовцю діагноз - первинний інфекційний ендокардит аортального клапана.



Наразі волинянину необхідна операція на серці: треба замінити один із клапанів, що уражений інфекцією, яка може поширитися на здорові тканини. Єдиним правильним рішенням є тільки заміна клапану, інших варіантів лікування, на жаль, немає.



Безкоштовним клапаном забезпечує держава, однак саму операцію має оплатити хворий, а кошти - чималі. Офіційно потрібно внести на рахунок 80 тисяч гривень, щоб відбулося оперативне втручання, це без проходження курсу реабілітації. Загальна сума на лікування та реабілітацію – понад 100 тисяч гривень.



18 квітня по обіді в Тараса Шуляка погіршилося самопочуття, його завезли швидкою в Луцьку міську клінічну лікарню. Операцію потрібно провести негайно оскільки є загроза здоров'ю.



Реквізити для допомоги: 5168 7450 1805 4392 – отримувач Жиліч Оксана Валентинівна



Будь ласка! Ретельно перевіряйте номер рахунків, а також ПІБ отримувача. На жаль, людська біда – не перепона для шахраїв, які створюють фейкові сторінки у соціальних мережах, замінюючи реальні реквізитні дані на власні. Тому просимо переказувати кошти виключно отримувачу Жиліч Оксані Валентинівні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-річному атовцюз села Богунівка Горохівського району потрібно 80 тисяч гривень на операцію заміни клапану серця.З проханням про допомогу до ІА Волинські Новини звернулася громадянська дружина Тараса Оксана Жиліч.Тараса мобілізували в АТО у серпні 2014 року, на сході він провів близько року. Під час служби у 128 ОМБР волинянин отримав кілька поранень. Перше – у Попасній, де під час обстрілу бойової машини осколок потрапив в шию і лобову кістку хлопця. Його прооперували.Згодом він отримав ще одне поранення у Дебальцевому. Тоді під час обстрілу окопу осколки влучили чоловіку в руки та ноги. Його відправили на лікування у Харків, а згодом у Львів та Мукачево, де ставили діагноз «закритий перелом». Проте в інституті травматології та ортопедії в Києві після томографії діагностували перелом зі зміщенням та уламками.26 березня цього року Тарас проходив лікування у Волинській обласній клінічній лікарні в відділення №11 для учасників АТО. Перебуваючи в медзакладі, відчув слабкість в тілі, тиск став 150 на 50, почали турбувати біль у серці та запаморочення.Через три дні хворого направити у Луцьку міську клінічну лікарню для повного обстеження. Там після крапельниць йому стало легше.Під час лікування у медзакладі кардіохург поставив атовцю діагноз - первинний інфекційний ендокардит аортального клапана.Наразі волинянину необхідна операція на серці: треба замінити один із клапанів, що уражений інфекцією, яка може поширитися на здорові тканини. Єдиним правильним рішенням є тільки заміна клапану, інших варіантів лікування, на жаль, немає.Безкоштовним клапаном забезпечує держава, однак саму операцію має оплатити хворий, а кошти - чималі. Офіційно потрібно внести на рахунок 80 тисяч гривень, щоб відбулося оперативне втручання, це без проходження курсу реабілітації. Загальна сума на лікування та реабілітацію – понад 100 тисяч гривень.18 квітня по обіді в Тараса Шуляка погіршилося самопочуття, його завезли швидкою в Луцьку міську клінічну лікарню. Операцію потрібно провести негайно оскільки є загроза здоров'ю.Будь ласка! Ретельно перевіряйте номер рахунків, а також ПІБ отримувача. На жаль, людська біда – не перепона для шахраїв, які створюють фейкові сторінки у соціальних мережах, замінюючи реальні реквізитні дані на власні. Тому просимо переказувати кошти виключно отримувачу

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