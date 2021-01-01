Знайшли 22-річного хлопця, який зник понад тиждень тому у Луцьку
Сьогодні, 15:32
Розшукали 22-річного Ігоря Пахолюка, який зник більше тижня тому у Луцьку.
Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у ГУНП в області.
Нагадаємо, хлопця востаннє бачили 9 квітня близько 7 години. Він вийшов із "Сіті Парку" та пішов у напрямку вулиці Клима Савура, документів при собі не мав.
Як зазначили друзі Пахолюка, хлопець - сирота, тому вони самі зверталися в поліцію із заявою про зникнення.
За словами правоохоронців, 22-річного Ігоря Пахолюка розшукали. Його здоров'ю і життю нічого не загрожує.
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Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у ГУНП в області.
Нагадаємо, хлопця востаннє бачили 9 квітня близько 7 години. Він вийшов із "Сіті Парку" та пішов у напрямку вулиці Клима Савура, документів при собі не мав.
Як зазначили друзі Пахолюка, хлопець - сирота, тому вони самі зверталися в поліцію із заявою про зникнення.
За словами правоохоронців, 22-річного Ігоря Пахолюка розшукали. Його здоров'ю і життю нічого не загрожує.
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