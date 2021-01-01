вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Знайшли 22-річного хлопця, який зник понад тиждень тому у Луцьку

Знайшли 22-річного хлопця, який зник понад тиждень тому у Луцьку
Розшукали 22-річного Ігоря Пахолюка, який зник більше тижня тому у Луцьку.

Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у ГУНП в області.

Нагадаємо, хлопця востаннє бачили 9 квітня близько 7 години. Він вийшов із "Сіті Парку" та пішов у напрямку вулиці Клима Савура, документів при собі не мав.

Як зазначили друзі Пахолюка, хлопець - сирота, тому вони самі зверталися в поліцію із заявою про зникнення.

За словами правоохоронців, 22-річного Ігоря Пахолюка розшукали. Його здоров'ю і життю нічого не загрожує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Був за 7 кілометрів від дому і тремтів від холоду: у Луцьку розшукали зниклого хлопця
Сьогодні, 15:58
Залишилось зібрати ще 4000 доларів: 2-річному хлопчику з Волині потрібні кошти на операцію за кордоном
Сьогодні, 15:53
Знайшли 22-річного хлопця, який зник понад тиждень тому у Луцьку
Сьогодні, 15:32
Волинянин вже понад 25 років плете корзини із сосни
Сьогодні, 15:10
Волинський майстер створив понад 3 сотні мінізамків, фортець та церков. ВІДЕО
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
У Луцьку розшукують 22-річного хлопця У Луцьку розшукують 22-річного хлопця
16 квітень, 09:48
У Луцьку розшукують 11-річного школяра У Луцьку розшукують 11-річного школяра
31 березень, 17:42
У Луцьку виявили чоловіка, який був у розшуку У Луцьку виявили чоловіка, який був у розшуку
19 березень, 12:05
У Луцьку розшукують 10-класника, який пішов з дому 3 дні тому. ФОТО У Луцьку розшукують 10-класника, який пішов з дому 3 дні тому. ФОТО
14 березень, 17:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яка ситуація із заповненістю «ковідних» ліжок у лікарнях Волині. ПЕРЕЛІК МЕДЗАКЛАДІВ
Сьогодні, 16:51
 0
На Волині хлопець за кермом легковика врізався в електроопору. ФОТО
Сьогодні, 16:33
 0
У волинській обласній лікарні перебуває троє немовлят, від яких відмовились матері
Сьогодні, 16:30
 0
Був за 7 кілометрів від дому і тремтів від холоду: у Луцьку розшукали зниклого хлопця
Сьогодні, 15:58
 0
Залишилось зібрати ще 4000 доларів: 2-річному хлопчику з Волині потрібні кошти на операцію за кордоном
Сьогодні, 15:53
 0
Медіа
відео
1/8