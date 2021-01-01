Знайшли 22-річного хлопця, який зник понад тиждень тому у Луцьку

Ігоря Пахолюка, який зник більше тижня тому у Луцьку.



Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у ГУНП в області.



Нагадаємо, хлопця востаннє бачили 9 квітня близько 7 години. Він вийшов із "Сіті Парку" та пішов у напрямку вулиці Клима Савура, документів при собі не мав.



Як зазначили друзі Пахолюка, хлопець - сирота, тому



За словами правоохоронців, 22-річного Ігоря Пахолюка розшукали. Його здоров'ю і життю нічого не загрожує.

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