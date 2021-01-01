Пожежа із трьома загиблими на вулиці Шевченка у Луцьку: відомі деталі.ФОТО





Сьогодні, 21 квітня, ввечері



На місці події зараз працюють рятувальники та правоохоронці.

У коментарі журналістам Інформаційному агентству ВолиньPost вони повідомили попередню причину.



«Причину загорання зараз встановлюють, - коментує тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника Луцького районного управління поліції, начальник слідчого відділу Максим Новицький. - Однак більше всього ми схиляємося до версії , що це або несправність газового обладнання, або необережне поводження з вогнем власників цього житла».



Будинок, де сталася пожежа поділений на дві квартири: в одній з них проживав чоловік 1952 року народження, в іншій - де і відбулося загорання, мешкали жінка з матір’ю 57-го і 85-го років народження.

На жаль, загинули усі.



Зауважимо, що попередньо на своїй сторінці у Facebook речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Несторов повідомляв, що під час пожежі вогнеборці врятували дитину, яку винесли з задимленого будинку. Проте правоохоронці на місці події спростовують цю інформацію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці розповіли подробиці пожежі, що забрала життя трьох лучан.Сьогодні, 21 квітня, ввечері на вулиці Шевченка у Луцьку сталася пожежа , під час якої загинуло троє осіб: дві жінки та чоловік - мешканці цього будинку.На місці події зараз працюють рятувальники та правоохоронці.У коментарі журналістамвони повідомили попередню причину.«Причину загорання зараз встановлюють, - коментує тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника Луцького районного управління поліції, начальник слідчого відділу. - Однак більше всього ми схиляємося до версії , що це або несправність газового обладнання, або необережне поводження з вогнем власників цього житла».Будинок, де сталася пожежа поділений на дві квартири: в одній з них проживав чоловік 1952 року народження, в іншій - де і відбулося загорання, мешкали жінка з матір’ю 57-го і 85-го років народження.На жаль, загинули усі.Зауважимо, що попередньо на своїй сторінці у Facebook речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській областіповідомляв, що під час пожежі вогнеборці врятували дитину, яку винесли з задимленого будинку. Проте правоохоронці на місці події спростовують цю інформацію.

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