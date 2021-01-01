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Пожежа із трьома загиблими на вулиці Шевченка у Луцьку: відомі деталі.ФОТО

Пожежа із трьома загиблими на вулиці Шевченка у Луцьку: відомі деталі.ФОТО
Правоохоронці розповіли подробиці пожежі, що забрала життя трьох лучан.

Сьогодні, 21 квітня, ввечері на вулиці Шевченка у Луцьку сталася пожежа, під час якої загинуло троє осіб: дві жінки та чоловік - мешканці цього будинку.

На місці події зараз працюють рятувальники та правоохоронці.
У коментарі журналістам Інформаційному агентству ВолиньPost вони повідомили попередню причину.

«Причину загорання зараз встановлюють, - коментує тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника Луцького районного управління поліції, начальник слідчого відділу Максим Новицький. - Однак більше всього ми схиляємося до версії , що це або несправність газового обладнання, або необережне поводження з вогнем власників цього житла».

Будинок, де сталася пожежа поділений на дві квартири: в одній з них проживав чоловік 1952 року народження, в іншій - де і відбулося загорання, мешкали жінка з матір’ю 57-го і 85-го років народження.
На жаль, загинули усі.

Зауважимо, що попередньо на своїй сторінці у Facebook речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Несторов повідомляв, що під час пожежі вогнеборці врятували дитину, яку винесли з задимленого будинку. Проте правоохоронці на місці події спростовують цю інформацію.


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Теги: пожежа, вулиця Шевченка, смерть
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