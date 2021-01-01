Пожежа із трьома загиблими на вулиці Шевченка у Луцьку: відомі деталі.ФОТО
Сьогодні, 21:12
Правоохоронці розповіли подробиці пожежі, що забрала життя трьох лучан.
Сьогодні, 21 квітня, ввечері на вулиці Шевченка у Луцьку сталася пожежа, під час якої загинуло троє осіб: дві жінки та чоловік - мешканці цього будинку.
На місці події зараз працюють рятувальники та правоохоронці.
У коментарі журналістам Інформаційному агентству ВолиньPost вони повідомили попередню причину.
«Причину загорання зараз встановлюють, - коментує тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника Луцького районного управління поліції, начальник слідчого відділу Максим Новицький. - Однак більше всього ми схиляємося до версії , що це або несправність газового обладнання, або необережне поводження з вогнем власників цього житла».
Будинок, де сталася пожежа поділений на дві квартири: в одній з них проживав чоловік 1952 року народження, в іншій - де і відбулося загорання, мешкали жінка з матір’ю 57-го і 85-го років народження.
На жаль, загинули усі.
Зауважимо, що попередньо на своїй сторінці у Facebook речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Несторов повідомляв, що під час пожежі вогнеборці врятували дитину, яку винесли з задимленого будинку. Проте правоохоронці на місці події спростовують цю інформацію.
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Сьогодні, 21 квітня, ввечері на вулиці Шевченка у Луцьку сталася пожежа, під час якої загинуло троє осіб: дві жінки та чоловік - мешканці цього будинку.
На місці події зараз працюють рятувальники та правоохоронці.
У коментарі журналістам Інформаційному агентству ВолиньPost вони повідомили попередню причину.
«Причину загорання зараз встановлюють, - коментує тимчасовий виконувач обов’язків заступника начальника Луцького районного управління поліції, начальник слідчого відділу Максим Новицький. - Однак більше всього ми схиляємося до версії , що це або несправність газового обладнання, або необережне поводження з вогнем власників цього житла».
Будинок, де сталася пожежа поділений на дві квартири: в одній з них проживав чоловік 1952 року народження, в іншій - де і відбулося загорання, мешкали жінка з матір’ю 57-го і 85-го років народження.
На жаль, загинули усі.
Зауважимо, що попередньо на своїй сторінці у Facebook речник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Володимир Несторов повідомляв, що під час пожежі вогнеборці врятували дитину, яку винесли з задимленого будинку. Проте правоохоронці на місці події спростовують цю інформацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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