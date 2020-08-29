Плавець з Луцька поїде на Олімпійські ігри

Максим Ткачук у місті Брест на дистанції 100 м брас з результатом 1.01,68 виконав норматив В для участі в літніх Олімпійських іграх в Токіо (Японія).



Про це

Варто відзначити, що на змагання з плавання найвищого рівня спортсмен з міста Луцька кваліфікується вперше в історії.



«Вітаємо спортсмена, тренерів та усіх хто причетний до вищезазначеного результату, - пишеться у повідомленні. - Пишеться нова історія плавання у нашому місті!»



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спортсмен із Луцька, вихованець КЗ «СДЮСШОР плавання ЛМР», студент Волинського національного університету імені Лесі Українкиу місті Брест на дистанції 100 м брас з результатом 1.01,68 виконав норматив В для участі в літніх Олімпійських іграх в Токіо (Японія).Про це поівдомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Варто відзначити, що на змагання з плавання найвищого рівня спортсмен з міста Луцька кваліфікується вперше в історії.«Вітаємо спортсмена, тренерів та усіх хто причетний до вищезазначеного результату, - пишеться у повідомленні. - Пишеться нова історія плавання у нашому місті!»

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