вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Плавець з Луцька поїде на Олімпійські ігри

Плавець з Луцька поїде на Олімпійські ігри
Спортсмен із Луцька, вихованець КЗ «СДЮСШОР плавання ЛМР», студент Волинського національного університету імені Лесі Українки Максим Ткачук у місті Брест на дистанції 100 м брас з результатом 1.01,68 виконав норматив В для участі в літніх Олімпійських іграх в Токіо (Японія).

Про це поівдомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Варто відзначити, що на змагання з плавання найвищого рівня спортсмен з міста Луцька кваліфікується вперше в історії.

«Вітаємо спортсмена, тренерів та усіх хто причетний до вищезазначеного результату, - пишеться у повідомленні. - Пишеться нова історія плавання у нашому місті!»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ткачук, плавання, Олімпійські ігри
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
22 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Плавець з Луцька поїде на Олімпійські ігри
21 квітень, 23:19
Волинянку завалило мотлохом у власній квартирі.ФОТО
21 квітень, 22:16
Пожежа із трьома загиблими на вулиці Шевченка у Луцьку: відомі деталі.ФОТО
21 квітень, 21:12
Експерти розповіли, яку ковбасу не можна купувати і як вибрати якісну
21 квітень, 20:55
Схожі новини
Волинські плавці здобули нагороди на чемпіонаті України. ФОТО Волинські плавці здобули нагороди на чемпіонаті України. ФОТО
16 лютий, 19:38
Нові рекорди Волині та майже Олімпійський норматив: плавці з Луцька виступили на змаганнях у Харкові Нові рекорди Волині та майже Олімпійський норматив: плавці з Луцька виступили на змаганнях у Харкові
29 серпень, 2020, 16:08
Волинський чемпіон з плавання уже три тижні тренується без води. ВІДЕО Волинський чемпіон з плавання уже три тижні тренується без води. ВІДЕО
03 квітень, 2020, 10:50
Олімпійські ігри-2020 офіційно перенесли Олімпійські ігри-2020 офіційно перенесли
24 березень, 2020, 16:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку вигідно купити і відремонтувати авто з США та Канади*
21 квітень, 10:00
 1
22 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Плавець з Луцька поїде на Олімпійські ігри
21 квітень, 23:19
 0
Волинянку завалило мотлохом у власній квартирі.ФОТО
21 квітень, 22:16
 0
Пожежа із трьома загиблими на вулиці Шевченка у Луцьку: відомі деталі.ФОТО
21 квітень, 21:12
 0
Медіа
відео
1/8