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Нові зупинки і кіоски в Луцьку захистять від вандалів

Нові зупинки і кіоски в Луцьку захистять від вандалів
У Луцьку затвердили концепцію зовнішнього архітектурного вигляду тимчасових споруд та зупинок громадського транспорту.

Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

Нагадаємо, при оформленні або продовженні дії паспортів прив'язки тимчасових споруд їх власники будуть зобов'язані притримуватися проєктних рішень, що передбачені концепцією. Це ж стосуватиметься й власників зупинок громадського транспорту з торговими павільйонами, що мають статус об'єкта нерухомого майна. Архетипи передбачають різну площу, різне функціональне призначення та інші особливості фактично під будь-який вид підприємницької діяльності, що може здійснюватись у таких спорудах.

Проєктну документацію надаватимуть підприємцям безкоштовно. Підприємці будуть вільні у виборі підрядника для виготовлення або осучаснення тимчасової споруди.

За словами міського голови Ігоря Поліщука, певні відхилення від проєктів можливі, утім це питання розглядатимуть у кожному випадку індивідуально.

Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що фактично кожна вітрина у нових тимчасових спорудах буде засклена, тому передбачили захистити їх від вандалів. Конструкція не псуватиме концепцію, адже буде «вшита» в стелю. Те ж – і з кондиціонерами.

«Якщо ми зможемо реалізувати концепцію, то зможемо дуже змінити зовнішній вигляд, естетику нашого міста. Сьогодні лише невелика частина тимчасових споруд – естетично приваблива. Окрема історія – із зупинками. Їх у 2000-х роках через «схему» узаконили. Ці зупинки варто було б взагалі демонтувати, але сьогодні ми це зробити не можемо. Тому ми працюємо з їх власниками, аби привести зупинки до належного вигляду, щоб вони не спотворювали вигляд нашого міста, а навпаки прикрашали», - сказав Ігор Поліщук.

Мер додав, що нинішня каденція повинна докласти максимум зусиль, аби втілити ідею в життя. Якщо ж це вдасться, Луцьк стане першим містом, де комплексно та сучасно підійшли до встановлення кіосків і зупинок з павільйонами.

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Теги: Луцьк, концепція, сучасні павільйони, кіоски
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