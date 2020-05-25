Нові зупинки і кіоски в Луцьку захистять від вандалів
Сьогодні, 11:24
У Луцьку затвердили концепцію зовнішнього архітектурного вигляду тимчасових споруд та зупинок громадського транспорту.
Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, при оформленні або продовженні дії паспортів прив'язки тимчасових споруд їх власники будуть зобов'язані притримуватися проєктних рішень, що передбачені концепцією. Це ж стосуватиметься й власників зупинок громадського транспорту з торговими павільйонами, що мають статус об'єкта нерухомого майна. Архетипи передбачають різну площу, різне функціональне призначення та інші особливості фактично під будь-який вид підприємницької діяльності, що може здійснюватись у таких спорудах.
Проєктну документацію надаватимуть підприємцям безкоштовно. Підприємці будуть вільні у виборі підрядника для виготовлення або осучаснення тимчасової споруди.
За словами міського голови Ігоря Поліщука, певні відхилення від проєктів можливі, утім це питання розглядатимуть у кожному випадку індивідуально.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що фактично кожна вітрина у нових тимчасових спорудах буде засклена, тому передбачили захистити їх від вандалів. Конструкція не псуватиме концепцію, адже буде «вшита» в стелю. Те ж – і з кондиціонерами.
«Якщо ми зможемо реалізувати концепцію, то зможемо дуже змінити зовнішній вигляд, естетику нашого міста. Сьогодні лише невелика частина тимчасових споруд – естетично приваблива. Окрема історія – із зупинками. Їх у 2000-х роках через «схему» узаконили. Ці зупинки варто було б взагалі демонтувати, але сьогодні ми це зробити не можемо. Тому ми працюємо з їх власниками, аби привести зупинки до належного вигляду, щоб вони не спотворювали вигляд нашого міста, а навпаки прикрашали», - сказав Ігор Поліщук.
Мер додав, що нинішня каденція повинна докласти максимум зусиль, аби втілити ідею в життя. Якщо ж це вдасться, Луцьк стане першим містом, де комплексно та сучасно підійшли до встановлення кіосків і зупинок з павільйонами.
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Про це йшлося у четвер, 22 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, при оформленні або продовженні дії паспортів прив'язки тимчасових споруд їх власники будуть зобов'язані притримуватися проєктних рішень, що передбачені концепцією. Це ж стосуватиметься й власників зупинок громадського транспорту з торговими павільйонами, що мають статус об'єкта нерухомого майна. Архетипи передбачають різну площу, різне функціональне призначення та інші особливості фактично під будь-який вид підприємницької діяльності, що може здійснюватись у таких спорудах.
Проєктну документацію надаватимуть підприємцям безкоштовно. Підприємці будуть вільні у виборі підрядника для виготовлення або осучаснення тимчасової споруди.
За словами міського голови Ігоря Поліщука, певні відхилення від проєктів можливі, утім це питання розглядатимуть у кожному випадку індивідуально.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що фактично кожна вітрина у нових тимчасових спорудах буде засклена, тому передбачили захистити їх від вандалів. Конструкція не псуватиме концепцію, адже буде «вшита» в стелю. Те ж – і з кондиціонерами.
«Якщо ми зможемо реалізувати концепцію, то зможемо дуже змінити зовнішній вигляд, естетику нашого міста. Сьогодні лише невелика частина тимчасових споруд – естетично приваблива. Окрема історія – із зупинками. Їх у 2000-х роках через «схему» узаконили. Ці зупинки варто було б взагалі демонтувати, але сьогодні ми це зробити не можемо. Тому ми працюємо з їх власниками, аби привести зупинки до належного вигляду, щоб вони не спотворювали вигляд нашого міста, а навпаки прикрашали», - сказав Ігор Поліщук.
Мер додав, що нинішня каденція повинна докласти максимум зусиль, аби втілити ідею в життя. Якщо ж це вдасться, Луцьк стане першим містом, де комплексно та сучасно підійшли до встановлення кіосків і зупинок з павільйонами.
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