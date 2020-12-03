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Засудили чоловіка-тирана, який до смерті побив жінку на Волині

Засудили чоловіка-тирана, який до смерті побив жінку на Волині
Рожищенський районний суд розглянув кримінальне провадження щодо раніше судимого чоловіка, який у селі Корсині до смерті побив жінку.

Про це йдеться у вироку суду від 8 квітня, пише Район.Рожище.

Нагадаємо, що судимий у вересні 2020 року за заподіяння жінці тілесних ушкоджень середньої тяжкості нетверезий чоловік увечері 30 листопада цього ж року через ревнощі жорстоко її побив. Потерпіла від травм померла.

Як розповіли односельці пари, конфлікти у цій сім'ї виникали часто. І чоловік, і жінка зловживали алкоголем. За кілька місяців до смерті жінка проходила курс лікування, бо чоловік лопатою розбив їй голову.

Цього ж разу все закінчилось трагічніше. На тілі жінки виявили забійні рани обличчя та голови. У поліції кажуть, що чоловік завдав потерпілій ударів руками й ногами, заподіявши тілесні ушкодження. Жінці було 54 роки.

Суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на дев'ять років. Термін відбування покарання обвинуваченого рахувати з дня фактичного затримання, тобто з 1 грудня 2020 року.

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Теги: вбивство, дружина, суд
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