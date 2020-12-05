У страшній автотрощі на Волині загинув чоловік та двоє дітей
Сьогодні, 19:56
На Волині надвечір 24 квітня сталася аварія із загиблими.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Аварія сталася поблизу села Луків Ковельського району на дорозі «Ковель – Держкордон».
Відомо, що зіткнулися автомобіль Citroen та вантажівка. Від зіткнення вантажівка з’їхала в кювет та перекинулася.
Водій легковика та двоє дітей, які були на задньому сидінні, загинули на місці аварії.
У секторі комунікації поліції Волині підтвердили анформацію про аварю з трьома загиблими.
Фото сектору комунікації поліції Волині
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Аварія сталася поблизу села Луків Ковельського району на дорозі «Ковель – Держкордон».
Відомо, що зіткнулися автомобіль Citroen та вантажівка. Від зіткнення вантажівка з’їхала в кювет та перекинулася.
Водій легковика та двоє дітей, які були на задньому сидінні, загинули на місці аварії.
У секторі комунікації поліції Волині підтвердили анформацію про аварю з трьома загиблими.
Фото сектору комунікації поліції Волині
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