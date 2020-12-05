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У страшній автотрощі на Волині загинув чоловік та двоє дітей

У страшній автотрощі на Волині загинув чоловік та двоє дітей
На Волині надвечір 24 квітня сталася аварія із загиблими.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Аварія сталася поблизу села Луків Ковельського району на дорозі «Ковель – Держкордон».

Відомо, що зіткнулися автомобіль Citroen та вантажівка. Від зіткнення вантажівка з’їхала в кювет та перекинулася.

Водій легковика та двоє дітей, які були на задньому сидінні, загинули на місці аварії.

У секторі комунікації поліції Волині підтвердили анформацію про аварю з трьома загиблими.

Фото сектору комунікації поліції Волині

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Теги: аварія, загибель, Луків
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