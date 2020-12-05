У страшній автотрощі на Волині загинув чоловік та двоє дітей





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Аварія сталася поблизу села Луків Ковельського району на дорозі «Ковель – Держкордон».



Відомо, що зіткнулися автомобіль Citroen та вантажівка. Від зіткнення вантажівка з’їхала в кювет та перекинулася.



Водій легковика та двоє дітей, які були на задньому сидінні, загинули на місці аварії.



У секторі комунікації поліції Волині підтвердили анформацію про аварю з трьома загиблими.



Фото сектору комунікації поліції Волині

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