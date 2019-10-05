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Родичі учасника ДТП на Волині, в якій загинуло троє людей, шукають свідків аварії

Родичі учасника ДТП на Волині, в якій загинуло троє людей, шукають свідків аварії
Родичі одного з учасників смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Волині, внаслідок якої загинуло троє людей, шукають свідків страшної аварії.

В редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost звернулися діти водія вантажівки.

Нагадаємо, аварія сталася у суботу, 24 квітня, поблизу села Луків Ковельського району на дорозі «Ковель – Держкордон».

До редакції звернулася жінка, яка назвалася Яною та сказала, що вона дочка водія вантажівки Mercedes-Benz Actros, в яку врізався Citroen C5.

Жінка попросила допомогти знайти свідків аварії. Родичі водія просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією про трагічну аварію, або має зафіксований момент ДТП на відеореєстратор, звертатися за телефоном 0962225547.

"Це дуже велике горе для всіх, кого це стосується", - зазначила жінка.

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Теги: аварія, Луків, смерть, свідки
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