Родичі учасника ДТП на Волині, в якій загинуло троє людей, шукають свідків аварії
Сьогодні, 16:01
Родичі одного з учасників смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Волині, внаслідок якої загинуло троє людей, шукають свідків страшної аварії.
В редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost звернулися діти водія вантажівки.
Нагадаємо, аварія сталася у суботу, 24 квітня, поблизу села Луків Ковельського району на дорозі «Ковель – Держкордон».
До редакції звернулася жінка, яка назвалася Яною та сказала, що вона дочка водія вантажівки Mercedes-Benz Actros, в яку врізався Citroen C5.
Жінка попросила допомогти знайти свідків аварії. Родичі водія просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією про трагічну аварію, або має зафіксований момент ДТП на відеореєстратор, звертатися за телефоном 0962225547.
"Це дуже велике горе для всіх, кого це стосується", - зазначила жінка.
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В редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost звернулися діти водія вантажівки.
Нагадаємо, аварія сталася у суботу, 24 квітня, поблизу села Луків Ковельського району на дорозі «Ковель – Держкордон».
До редакції звернулася жінка, яка назвалася Яною та сказала, що вона дочка водія вантажівки Mercedes-Benz Actros, в яку врізався Citroen C5.
Жінка попросила допомогти знайти свідків аварії. Родичі водія просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією про трагічну аварію, або має зафіксований момент ДТП на відеореєстратор, звертатися за телефоном 0962225547.
"Це дуже велике горе для всіх, кого це стосується", - зазначила жінка.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Повідомили деталі страшної автотрощі на Волині, в якій загинув чоловік та двоє дітей. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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