Родичі учасника ДТП на Волині, в якій загинуло троє людей, шукають свідків аварії

Родичі одного з учасників смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Волині, внаслідок якої загинуло троє людей, шукають свідків страшної аварії.В редакціюзвернулися діти водія вантажівки.Нагадаємо,на дорозі «Ковель – Держкордон».До редакції звернулася жінка, яка назваласята сказала, що вона дочка водія вантажівки Mercedes-Benz Actros, в яку врізався Citroen C5.Жінка попросила допомогти знайти свідків аварії. Родичі водія просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією про трагічну аварію, або має зафіксований момент ДТП на відеореєстратор, звертатися за телефоном 0962225547."Це дуже велике горе для всіх, кого це стосується", - зазначила жінка.