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Стало відомо, як захистити цвіт плодових дерев від заморозків

Стало відомо, як захистити цвіт плодових дерев від заморозків
Аби мати щедрий врожай, необхідно вберегти цвіт від заморозків. Для цього садівники на власних ділянках встановлюють димові купи, або вкривають дерева агроволокном. У промислових садах задіюють туманні установки. Про це Gazeta.ua розповів Богдан -Волинський, садівник із Рівного.

“Я димові купи не використовую, бо поряд багато сусідів живе”, – сказав Волинський.

Димова купа складається із сирої соломи, листя, тирси, гною, гілок тощо. Запалюють ввечері, коли температура повітря знизилася до + 1 ° С. Після сходу сонця диміння підтримують протягом години. Своєчасне і хороше диміння послаблює силу заморозків на 1-2 ° C. Таку саморобну установку розміщують на двохметровій відстані від дерева.

“Спосіб дієвий, але тут є багато але: куди піде дим і так далі. Я за альтернативні варіанти – укривні матеріали, наприклад, агроволокно, якщо сад не великий. В промислових садах, закордоном, використовують туманні установки. Тобто в саду стоять шланги з дрібними форсунками, які розпилюють воду. Вона туманом йде по садку й не дає морозу обморозити гілки”, – розповів садівник.

Серед найбільш ефективних заходів захисту садів від заморозків агрономи вважають дрібнокрапельне дощування. Якщо увімкнути систему розпилення води, можна не лише підвищити температуру повітря, а й вкрити цвіт своєрідним “льодовим панцирем”. Під шаром льоду квіти й бруньки здатні перенести заморозки до -5-6°С. Втрати врожаю при цьому будуть мінімальними.


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Теги: цвіт, збереження врожаю
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