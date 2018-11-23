Стало відомо, як захистити цвіт плодових дерев від заморозків

Богдан -Волинський, садівник із Рівного.



“Я димові купи не використовую, бо поряд багато сусідів живе”, – сказав Волинський.



Димова купа складається із сирої соломи, листя, тирси, гною, гілок тощо. Запалюють ввечері, коли температура повітря знизилася до + 1 ° С. Після сходу сонця диміння підтримують протягом години. Своєчасне і хороше диміння послаблює силу заморозків на 1-2 ° C. Таку саморобну установку розміщують на двохметровій відстані від дерева.



“Спосіб дієвий, але тут є багато але: куди піде дим і так далі. Я за альтернативні варіанти – укривні матеріали, наприклад, агроволокно, якщо сад не великий. В промислових садах, закордоном, використовують туманні установки. Тобто в саду стоять шланги з дрібними форсунками, які розпилюють воду. Вона туманом йде по садку й не дає морозу обморозити гілки”, – розповів садівник.



Серед найбільш ефективних заходів захисту садів від заморозків агрономи вважають дрібнокрапельне дощування. Якщо увімкнути систему розпилення води, можна не лише підвищити температуру повітря, а й вкрити цвіт своєрідним “льодовим панцирем”. Під шаром льоду квіти й бруньки здатні перенести заморозки до -5-6°С. Втрати врожаю при цьому будуть мінімальними.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аби мати щедрий врожай, необхідно вберегти цвіт від заморозків. Для цього садівники на власних ділянках встановлюють димові купи, або вкривають дерева агроволокном. У промислових садах задіюють туманні установки. Про це Gazeta.ua розповів, садівник із Рівного.“Я димові купи не використовую, бо поряд багато сусідів живе”, – сказав Волинський.Димова купа складається із сирої соломи, листя, тирси, гною, гілок тощо. Запалюють ввечері, коли температура повітря знизилася до + 1 ° С. Після сходу сонця диміння підтримують протягом години. Своєчасне і хороше диміння послаблює силу заморозків на 1-2 ° C. Таку саморобну установку розміщують на двохметровій відстані від дерева.“Спосіб дієвий, але тут є багато але: куди піде дим і так далі. Я за альтернативні варіанти – укривні матеріали, наприклад, агроволокно, якщо сад не великий. В промислових садах, закордоном, використовують туманні установки. Тобто в саду стоять шланги з дрібними форсунками, які розпилюють воду. Вона туманом йде по садку й не дає морозу обморозити гілки”, – розповів садівник.Серед найбільш ефективних заходів захисту садів від заморозків агрономи вважають дрібнокрапельне дощування. Якщо увімкнути систему розпилення води, можна не лише підвищити температуру повітря, а й вкрити цвіт своєрідним “льодовим панцирем”. Під шаром льоду квіти й бруньки здатні перенести заморозки до -5-6°С. Втрати врожаю при цьому будуть мінімальними.

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