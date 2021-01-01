Де на Волині найбільш напружена ситуація з гострими респіраторними вірусними інфекціями
Сьогодні, 11:20
За даними моніторингу у Волинській області, ситуація щодо захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями, в тому числі коронавірусною інфекцією, залишається напруженою.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Показник захворюваності ГРВІ є нижчим від показника минулого тижня на 5 % та становить 811 на 100 тисяч населення, але є вищим від показника епідемічного порогу на 41 % і відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
Перевищення епідемічного порогу зареєстрували у м.Луцьку (на 63%), Володимир-Волинському (на 45%), Ковельському (34%), Локачинському (16%), Рожищенському (10%) та Любешівському (7%) районах.
Утримується на високому рівні захворюваність серед дитячого населення і становить 44 % (захворіло близько 4 тис.) від загальної кількості постраждалих, що майже на рівні минулого тижня.
Більше трьох відсотків від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі особи (86 %). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.
З початку епідемічного сезону перехворіло понад 163 тис. волинян — це 16 % населення області.
Усього на Волині проти грипу вакцинували понад 3 тис. осіб, із них 62 % — люди із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 місяців до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).
Поряд із проведенням ПЛР-тестування на SARS-CoV-2, вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить дослідження на виявлення вірусів грипу А і грипу В. На сьогодні циркуляцію вірусів грипу в області не виявили. Проте встановили циркуляцію інших вірусів респіраторної групи (риновіруси, парагрип, сезонний коронавірус 229Е, ОС43, метапневмовіруси, аденовіруси та бокавіруси).
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Показник захворюваності ГРВІ є нижчим від показника минулого тижня на 5 % та становить 811 на 100 тисяч населення, але є вищим від показника епідемічного порогу на 41 % і відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
Перевищення епідемічного порогу зареєстрували у м.Луцьку (на 63%), Володимир-Волинському (на 45%), Ковельському (34%), Локачинському (16%), Рожищенському (10%) та Любешівському (7%) районах.
Утримується на високому рівні захворюваність серед дитячого населення і становить 44 % (захворіло близько 4 тис.) від загальної кількості постраждалих, що майже на рівні минулого тижня.
Більше трьох відсотків від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі особи (86 %). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.
З початку епідемічного сезону перехворіло понад 163 тис. волинян — це 16 % населення області.
Усього на Волині проти грипу вакцинували понад 3 тис. осіб, із них 62 % — люди із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 місяців до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).
Поряд із проведенням ПЛР-тестування на SARS-CoV-2, вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить дослідження на виявлення вірусів грипу А і грипу В. На сьогодні циркуляцію вірусів грипу в області не виявили. Проте встановили циркуляцію інших вірусів респіраторної групи (риновіруси, парагрип, сезонний коронавірус 229Е, ОС43, метапневмовіруси, аденовіруси та бокавіруси).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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