Де на Волині найбільш напружена ситуація з гострими респіраторними вірусними інфекціями

За даними моніторингу у Волинській області, ситуація щодо захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями, в тому числі коронавірусною інфекцією, залишається напруженою.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.Показник захворюваності ГРВІ є нижчим від показника минулого тижня на 5 % та становить 811 на 100 тисяч населення, але є вищим від показника епідемічного порогу на 41 % і відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.Перевищення епідемічного порогу зареєстрували у м.Луцьку (на 63%), Володимир-Волинському (на 45%), Ковельському (34%), Локачинському (16%), Рожищенському (10%) та Любешівському (7%) районах.Утримується на високому рівні захворюваність серед дитячого населення і становить 44 % (захворіло близько 4 тис.) від загальної кількості постраждалих, що майже на рівні минулого тижня.Більше трьох відсотків від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі особи (86 %). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.З початку епідемічного сезону перехворіло понад 163 тис. волинян — це 16 % населення області.Усього на Волині проти грипу вакцинували понад 3 тис. осіб, із них 62 % — люди із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 місяців до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).Поряд із проведенням ПЛР-тестування на SARS-CoV-2, вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить дослідження на виявлення вірусів грипу А і грипу В. На сьогодні циркуляцію вірусів грипу в області не виявили. Проте встановили циркуляцію інших вірусів респіраторної групи (риновіруси, парагрип, сезонний коронавірус 229Е, ОС43, метапневмовіруси, аденовіруси та бокавіруси).