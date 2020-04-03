У Луцьку на Рівненській відремонтують міст
Сьогодні, 15:17
У Луцьку проведуть поточний ремонт шляхопроводу на вулиці Рівненській.
Про це йдеться на платформі ProZorro.
Згідно з тендерною документацією, на мосту здійснять очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками, фарбування олійними сумішами, ремонт залізобетонного парапетного огородження, очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням трактора з причепом.
Виконати роботи мають до 30 червня цього року з гарантією робіт на рік. Очікувана вартість закупівлі - 168 370 гривень.
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Про це йдеться на платформі ProZorro.
Згідно з тендерною документацією, на мосту здійснять очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками, фарбування олійними сумішами, ремонт залізобетонного парапетного огородження, очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням трактора з причепом.
Виконати роботи мають до 30 червня цього року з гарантією робіт на рік. Очікувана вартість закупівлі - 168 370 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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