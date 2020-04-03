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У Луцьку на Рівненській відремонтують міст

У Луцьку на Рівненській відремонтують міст
У Луцьку проведуть поточний ремонт шляхопроводу на вулиці Рівненській.

Про це йдеться на платформі ProZorro.

Згідно з тендерною документацією, на мосту здійснять очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками, фарбування олійними сумішами, ремонт залізобетонного парапетного огородження, очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням трактора з причепом.

Виконати роботи мають до 30 червня цього року з гарантією робіт на рік. Очікувана вартість закупівлі - 168 370 гривень.


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Теги: ремонт, міст, Рівненська, Луцьк
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