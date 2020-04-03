У Луцьку на Рівненській відремонтують міст





Про це йдеться на платформі



Згідно з тендерною документацією, на мосту здійснять очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками, фарбування олійними сумішами, ремонт залізобетонного парапетного огородження, очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням трактора з причепом.



Виконати роботи мають до 30 червня цього року з гарантією робіт на рік. Очікувана вартість закупівлі - 168 370 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку проведуть поточний ремонт шляхопроводу на вулиці Рівненській.Про це йдеться на платформі ProZorro Згідно з тендерною документацією, на мосту здійснять очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками, фарбування олійними сумішами, ремонт залізобетонного парапетного огородження, очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням трактора з причепом.Виконати роботи мають до 30 червня цього року з гарантією робіт на рік. Очікувана вартість закупівлі - 168 370 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію