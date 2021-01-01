Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання

Луцьку міську клінічну лікарню перейменували на КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади», включивши туди чотири центри первинної медичної допомоги.Про це йшлося у середу, 28 квітня, під час сесії Луцькради.Так, у Луцьку із 2 серпня 2021 року запрацює нове медичне об’єднання. Для реорганізації утворили спеціальні комісії. Керівників медзакладів зобов’язали попередити працівників про зміну істотних умов праці або скорочення.Представниця Громадянського Руху «СВІДОМІ», депутатказауважила, що питання реформування – надзвичайно важливе, тож закликала зважити всі «за» і «проти». За її словами Громадянський Рух «СВІДОМІ» за останні два тижні долучив до обговорення проєкту рішення фактично усіх керівників медзакладів, аби почути їхнє бачення.«Хочу зауважити, що залишилися застереження і в керівників, і в сімейних лікарів, і в пацієнтів. Найбільше викликає занепокоєння те, що, можливо, не будуть автоматично збережені всі підписані декларації. Наприклад, у Заборолі втратили половину декларацій і медики недоотримали гроші від НСЗУ. Чітких впевнених дій немає», - сказала Надточій.Натомість меррозповів, що у Заборолі склалася така ситуація через те, що реформування відбувалося у межах двох громад.«Хочу сказати, що сьогодні є конкуренція в галузі надання медичних послуг. Стає більш потужною обласна клінічна лікарня, розвивається Луцька районна лікарня. Тому нам потрібно також свої заклади розвивати, робити їх більш потужними, фінансовий ресурс об’єднати і вирішувати ті проблеми, які дійсно потрібні нашій громаді», - відзначив Поліщук.За його словами, зекономлені кошти дозволять, наприклад, купити необхідне обладнання.Голова фракції «СВІДОМІ» у Луцькій міській радівважає, що об’єднання більшості медзакладів в одне ТМО має як свої переваги, так і свої ризики. Тож він запитав, хто бере на себе персональну відповідальність за успішність чи можливий провал рішення.«Міський голова бере відповідальність», - повідомив мер Ігор Поліщук.Директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка», депутаткасказала, що відтоді як медзаклади почали працювати відповідно до умов НСЗУ, зрозуміли, що пацієнт у «первинці» отримує направлення, але лікар не має права скеровувати в той чи інший заклад, до того чи іншого лікаря, тож пацієнт мусить шукати, де пройти обстеження. Це може тривати тижнями. Тому людині або набридає «оббивати» кабінети, або вона надходить у відділення міської лікарні для ургентних хворих.«Завдяки об’єднанню ми зможемо розробити уніфікований маршрут пацієнта. У міській лікарні і на базі лікувальних закладів є можливість проводити всі обстеження за кошти НСЗУ. Згадаємо приклад Ковеля щодо схвалення пересадки органів. Проєкт рішення несе багато позитивних моментів», - відзначила Лєщинська. Ризикам, на її думку, можна запобігти та вирішити їх.Заступниця міського головидодала, що медичний персонал не повинен відчути ніяких змін, а в мерії робитимуть усе для того, аби медичне об’єднання було одним з найпотужніших.У підсумку, «за» створення медичного об’єднання проголосувати 30 обранців громади.