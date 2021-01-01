«Не можна просто залазити в бульдозер і викидати водія»: мер Луцька прокоментував знищення унікального будинку

Ігор Поліщук прокоментував ситуацію, що склалася навколо унікального будинку на вулиці Ярощука, 12.



Про це йшлося у середу, 28 квітня, під час сесії Луцькради.



Нагадаємо, будинок на вулиці Ярощука, 12 у Луцьку – еталонний зразок житлового будівництва 20-х років ХХ століття, в якому були втілені передові технології будівництва та облаштування.



Автор книги «Архітектура і містобудування Західної Волині 1921-1939 років» Ольга Михайлишин включила будівлю до свої праці як унікальний зразок індивідуальної житлової забудови, приклад «садибного» стилю, який увібрав давні традиції будівництва на теренах Волині та Речі Посполитої, зокрема місцеве бароко та ренесанс.



За інформацією краєзнавця Вальдемара Пясецького, будували його відомі луцькі підприємці кінця ХІХ – початку ХХ століття Кронштейни. У будинку мешкав лучанин Ян Сушинський – другий президент Луцька, який став співзасновником Волинського музею (нині Волинський краєзнавчий музей), прислужився до розбудови міста після Першої світової війни.



Також будинок був у власності архітектора Казимира Яніцького, який реалізував на Волині низку проектів, найвідомішим із яких є споруда Окружного Земельного Управління, нині тут знаходиться Волинський краєзнавчий музей. За часів радянської влади приміщення використовували як житло для перших осіб області.



У Луцьку неодноразово Олександр Котис обіцяв внести старовинну садибу у перелік нововиявлених об’єктів, аби вона згодом отримала статус об’єкта культурної спадщини. Утім пізніше він повідомив, що, ймовірно, будинок врятувати не встигнуть, адже не можуть знайти власника.



За словами депутата Андрія Білана, 26 квітня



Депутатка Алла Доманська зазначила, що учора місто спостерігало над знищенням унікальної садиби на вулиці Ярощука. Тому вона висловила занепокоєння тим, що новостворений відділ охорони культурної спадщини Луцької міської ради очолить людина, котра «не доклала усіх зусиль, щоб будинок став пам’яткою архітектури».



Своєю чергою, очільник відділу Олександр Котис зазначив, що подання відповідних документів в ОДА для отримання статусу об’єкта культурної спадщини не означає фактичне внесення до списку. Усе залежить від консультативної ради.



«На превеликий жаль, відділ охорони культурної спадщини діє в межах чинного законодавства. Законодавство передбачає певну процедуру. Не може Олександр Михайлович залазити в бульдозер і викидати з кабіни тракториста. Є обмеженість повноважень відділів. На мою думку, Олександр Котис є одним з найкращих знавців історії і архітектури міста. Людини, яка б краще впоралася з цією роботою, на цей момент я не знаю», - прокоментував ситуацію міський голова Ігор Поліщук.



Депутат Андрій Білан запропонував напрацювати звернення до ОДА щодо співфінансування утримання чи передачі на баланс громади пам'яток, які не можуть утримувати за кошти з обласного бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський голова Луцькапрокоментував ситуацію, що склалася навколо унікального будинку на вулиці Ярощука, 12.Про це йшлося у середу, 28 квітня, під час сесії Луцькради.Нагадаємо, будинок на вулиці Ярощука, 12 у Луцьку – еталонний зразок житлового будівництва 20-х років ХХ століття, в якому були втілені передові технології будівництва та облаштування.Автор книги «Архітектура і містобудування Західної Волині 1921-1939 років»включила будівлю до свої праці як унікальний зразок індивідуальної житлової забудови, приклад «садибного» стилю, який увібрав давні традиції будівництва на теренах Волині та Речі Посполитої, зокрема місцеве бароко та ренесанс.За інформацією краєзнавця, будували його відомі луцькі підприємці кінця ХІХ – початку ХХ століття Кронштейни. У будинку мешкав лучанин– другий президент Луцька, який став співзасновником Волинського музею (нині Волинський краєзнавчий музей), прислужився до розбудови міста після Першої світової війни.Також будинок був у власності архітектора, який реалізував на Волині низку проектів, найвідомішим із яких є споруда Окружного Земельного Управління, нині тут знаходиться Волинський краєзнавчий музей. За часів радянської влади приміщення використовували як житло для перших осіб області.У Луцьку неодноразово просили врятувати унікальну садибу . На початку 2020 року начальник департаменту охорони культурної спадщини Луцькрадиобіцяв внести старовинну садибу у перелік нововиявлених об’єктів, аби вона згодом отримала статус об’єкта культурної спадщини. Утім пізніше він повідомив, що, ймовірно, будинок врятувати не встигнуть, адже не можуть знайти власника.За словами депутата Андрія Білана, 26 квітня розпочали знесення садиби. Депутатказазначила, що учора місто спостерігало над знищенням унікальної садиби на вулиці Ярощука. Тому вона висловила занепокоєння тим, що новостворений відділ охорони культурної спадщини Луцької міської ради очолить людина, котра «не доклала усіх зусиль, щоб будинок став пам’яткою архітектури».Своєю чергою, очільник відділузазначив, що подання відповідних документів в ОДА для отримання статусу об’єкта культурної спадщини не означає фактичне внесення до списку. Усе залежить від консультативної ради.«На превеликий жаль, відділ охорони культурної спадщини діє в межах чинного законодавства. Законодавство передбачає певну процедуру. Не може Олександр Михайлович залазити в бульдозер і викидати з кабіни тракториста. Є обмеженість повноважень відділів. На мою думку, Олександр Котис є одним з найкращих знавців історії і архітектури міста. Людини, яка б краще впоралася з цією роботою, на цей момент я не знаю», - прокоментував ситуацію міський голова Ігор Поліщук.Депутат Андрій Білан запропонував напрацювати звернення до ОДА щодо співфінансування утримання чи передачі на баланс громади пам'яток, які не можуть утримувати за кошти з обласного бюджету.

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