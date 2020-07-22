Коли у храмах Луцька освячуватимуть великодні кошики
Сьогодні, 10:30
У неділю, 2 травня, християни східного обряду відзначатимуть Христове Воскресіння. Для багатьох вірян це – найбільш очікуваний, світлий і радісний день, до котрого вони заздалегідь ретельно готуються. Однією з традицій святкування є підготовка великоднього кошика з паскою, писанками та смаколиками до освячення, а також, звісно ж, святкова служба.
Цьогоріч через пандемію коронавірусу у МОЗ рекомендували зменшити тривалість богослужінь, але збільшити їх кількість, тимчасово заборонити фізичний контакт при здійсненні обрядів – поцілунки хрестів, ікон, святинь, а також не забувати про використання захисних засобів.
У луцьких храмах традиційне освячення великодніх кошиків розпочинається ще напередодні відзначення Христового Воскресіння, тобто у суботу. Тож Інформаційне агентство ВолиньPost зібрало розклади богослужінь та освячення пасок у церквах міста 1 і 2 травня.
Кафедральний собор Святої Трійці
Субота
6:30 – Літургія (сповідь, причастя)
9:00 – Літургія (сповідь, причастя), панахида
12:00–21:00 – Освячення пасхальних страв
23:20 – Опівнічна
Неділя
00:00 – Хресний хід. Рання, літургія. Освячення пасхальних страв
17:00 – Вечірня, рання
Собор всіх Святих землі Волинської
Субота
08:00 — Часи. Вечірня. Літургія
12:30 — Освячення пасок та пасхальних крашанок
19:00 — Читання Діянь св. Апостолів
Неділя
00:00 — Хресний хід. Заутреня. Літургія. Освячення пасок
17:00 — Вечірня. Утреня
Луцький монастир Святого Василія Великого
Субота
09:00 — Свята літургія і парастас
14:00-20:00 — Благословення пасок та інших страв
17:00 — Вечірня
18:00 — Свята літургія
Неділя
08:30 — Утреня
09:00 — Свята літургія, освячення пасок
11:00 — Недільна школа для дітей та молоді
12:00 — Свята літургія, освячення пасок
Свято-Покровський кафедральний храм
Субота
07:00 — Божественна літургія
11:00-17:00 — Освячення пасхальних кошиків
20:00 — Читання Діянь св. Апостолів
23:30 — Опівнічна
Неділя
00:00 — Пасхальна заутреня, архієрейським чином
01:00 — Божественна літургія, архієрейським чином
07:00 — Божественна літургія
09:00 — Божественна літургія
Свято-Хрестовоздвиженський храм
Субота
06:00 — Утреня з чином погребіння плащаниці. Сповідь. Літургія святителя Василія Великого
13:00-18:00 — Освячення пасок
23:00 — Сповідь
Неділя
00:00 — Пасхальне богослужіння
17:00 — Велика вечірня
Храм Холмської ікони Божої Матері
Субота
07:30 — Божественна літургія
23:30 — Пасхальна опівнічна
Неділя
00:00 — Пасхальна утреня, божественна літургія
13:00 — Велика вечірня
Свято-Миколаївський храм
Субота
07:00 – Сповідь і літургія
12:00-19:00 – освячення пасок та крашанок
19:00 – читання діянь святих Апостолів
23:30 – Початок пасхального богослужіння
04:00 – Освячення приношень
Неділя
00:00 – Хресний хід. Заутрення. Літургія. Освячення пасок
17:00 – Вечірня. Утрення
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Цьогоріч через пандемію коронавірусу у МОЗ рекомендували зменшити тривалість богослужінь, але збільшити їх кількість, тимчасово заборонити фізичний контакт при здійсненні обрядів – поцілунки хрестів, ікон, святинь, а також не забувати про використання захисних засобів.
У луцьких храмах традиційне освячення великодніх кошиків розпочинається ще напередодні відзначення Христового Воскресіння, тобто у суботу. Тож Інформаційне агентство ВолиньPost зібрало розклади богослужінь та освячення пасок у церквах міста 1 і 2 травня.
Кафедральний собор Святої Трійці
Субота
6:30 – Літургія (сповідь, причастя)
9:00 – Літургія (сповідь, причастя), панахида
12:00–21:00 – Освячення пасхальних страв
23:20 – Опівнічна
Неділя
00:00 – Хресний хід. Рання, літургія. Освячення пасхальних страв
17:00 – Вечірня, рання
Собор всіх Святих землі Волинської
Субота
08:00 — Часи. Вечірня. Літургія
12:30 — Освячення пасок та пасхальних крашанок
19:00 — Читання Діянь св. Апостолів
Неділя
00:00 — Хресний хід. Заутреня. Літургія. Освячення пасок
17:00 — Вечірня. Утреня
Луцький монастир Святого Василія Великого
Субота
09:00 — Свята літургія і парастас
14:00-20:00 — Благословення пасок та інших страв
17:00 — Вечірня
18:00 — Свята літургія
Неділя
08:30 — Утреня
09:00 — Свята літургія, освячення пасок
11:00 — Недільна школа для дітей та молоді
12:00 — Свята літургія, освячення пасок
Свято-Покровський кафедральний храм
Субота
07:00 — Божественна літургія
11:00-17:00 — Освячення пасхальних кошиків
20:00 — Читання Діянь св. Апостолів
23:30 — Опівнічна
Неділя
00:00 — Пасхальна заутреня, архієрейським чином
01:00 — Божественна літургія, архієрейським чином
07:00 — Божественна літургія
09:00 — Божественна літургія
Свято-Хрестовоздвиженський храм
Субота
06:00 — Утреня з чином погребіння плащаниці. Сповідь. Літургія святителя Василія Великого
13:00-18:00 — Освячення пасок
23:00 — Сповідь
Неділя
00:00 — Пасхальне богослужіння
17:00 — Велика вечірня
Храм Холмської ікони Божої Матері
Субота
07:30 — Божественна літургія
23:30 — Пасхальна опівнічна
Неділя
00:00 — Пасхальна утреня, божественна літургія
13:00 — Велика вечірня
Свято-Миколаївський храм
Субота
07:00 – Сповідь і літургія
12:00-19:00 – освячення пасок та крашанок
19:00 – читання діянь святих Апостолів
23:30 – Початок пасхального богослужіння
04:00 – Освячення приношень
Неділя
00:00 – Хресний хід. Заутрення. Літургія. Освячення пасок
17:00 – Вечірня. Утрення
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