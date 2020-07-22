Коли у храмах Луцька освячуватимуть великодні кошики





Цьогоріч через пандемію коронавірусу



У луцьких храмах традиційне освячення великодніх кошиків розпочинається ще напередодні відзначення Христового Воскресіння, тобто у суботу. Тож Інформаційне агентство ВолиньPost зібрало розклади богослужінь та освячення пасок у церквах міста 1 і 2 травня.



Кафедральний собор Святої Трійці



Субота



6:30 – Літургія (сповідь, причастя)

9:00 – Літургія (сповідь, причастя), панахида

12:00–21:00 – Освячення пасхальних страв

23:20 – Опівнічна



Неділя



00:00 – Хресний хід. Рання, літургія. Освячення пасхальних страв

17:00 – Вечірня, рання



Собор всіх Святих землі Волинської



Субота



08:00 — Часи. Вечірня. Літургія

12:30 — Освячення пасок та пасхальних крашанок

19:00 — Читання Діянь св. Апостолів



Неділя



00:00 — Хресний хід. Заутреня. Літургія. Освячення пасок

17:00 — Вечірня. Утреня



Луцький монастир Святого Василія Великого



Субота



09:00 — Свята літургія і парастас

14:00-20:00 — Благословення пасок та інших страв

17:00 — Вечірня

18:00 — Свята літургія



Неділя



08:30 — Утреня

09:00 — Свята літургія, освячення пасок

11:00 — Недільна школа для дітей та молоді

12:00 — Свята літургія, освячення пасок



Свято-Покровський кафедральний храм



Субота



07:00 — Божественна літургія

11:00-17:00 — Освячення пасхальних кошиків

20:00 — Читання Діянь св. Апостолів

23:30 — Опівнічна



Неділя



00:00 — Пасхальна заутреня, архієрейським чином

01:00 — Божественна літургія, архієрейським чином

07:00 — Божественна літургія

09:00 — Божественна літургія



Свято-Хрестовоздвиженський храм



Субота



06:00 — Утреня з чином погребіння плащаниці. Сповідь. Літургія святителя Василія Великого

13:00-18:00 — Освячення пасок

23:00 — Сповідь



Неділя



00:00 — Пасхальне богослужіння

17:00 — Велика вечірня



Храм Холмської ікони Божої Матері



Субота



07:30 — Божественна літургія

23:30 — Пасхальна опівнічна



Неділя



00:00 — Пасхальна утреня, божественна літургія

13:00 — Велика вечірня



Свято-Миколаївський храм



Субота



07:00 – Сповідь і літургія

12:00-19:00 – освячення пасок та крашанок

19:00 – читання діянь святих Апостолів

23:30 – Початок пасхального богослужіння

04:00 – Освячення приношень



Неділя



00:00 – Хресний хід. Заутрення. Літургія. Освячення пасок

17:00 – Вечірня. Утрення

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 2 травня, християни східного обряду відзначатимуть Христове Воскресіння. Для багатьох вірян це – найбільш очікуваний, світлий і радісний день, до котрого вони заздалегідь ретельно готуються. Однією з традицій святкування є підготовка великоднього кошика з паскою, писанками та смаколиками до освячення, а також, звісно ж, святкова служба.Цьогоріч через пандемію коронавірусу у МОЗ рекомендували зменшити тривалість богослужінь, але збільшити їх кількість , тимчасово заборонити фізичний контакт при здійсненні обрядів – поцілунки хрестів, ікон, святинь, а також не забувати про використання захисних засобів.У луцьких храмах традиційне освячення великодніх кошиків розпочинається ще напередодні відзначення Христового Воскресіння, тобто у суботу. Тожзібрало розклади богослужінь та освячення пасок у церквах міста 1 і 2 травня.6:30 – Літургія (сповідь, причастя)9:00 – Літургія (сповідь, причастя), панахида12:00–21:00 – Освячення пасхальних страв23:20 – Опівнічна00:00 – Хресний хід. Рання, літургія. Освячення пасхальних страв17:00 – Вечірня, рання08:00 — Часи. Вечірня. Літургія12:30 — Освячення пасок та пасхальних крашанок19:00 — Читання Діянь св. Апостолів00:00 — Хресний хід. Заутреня. Літургія. Освячення пасок17:00 — Вечірня. Утреня09:00 — Свята літургія і парастас14:00-20:00 — Благословення пасок та інших страв17:00 — Вечірня18:00 — Свята літургія08:30 — Утреня09:00 — Свята літургія, освячення пасок11:00 — Недільна школа для дітей та молоді12:00 — Свята літургія, освячення пасок07:00 — Божественна літургія11:00-17:00 — Освячення пасхальних кошиків20:00 — Читання Діянь св. Апостолів23:30 — Опівнічна00:00 — Пасхальна заутреня, архієрейським чином01:00 — Божественна літургія, архієрейським чином07:00 — Божественна літургія09:00 — Божественна літургія06:00 — Утреня з чином погребіння плащаниці. Сповідь. Літургія святителя Василія Великого13:00-18:00 — Освячення пасок23:00 — Сповідь00:00 — Пасхальне богослужіння17:00 — Велика вечірня07:30 — Божественна літургія23:30 — Пасхальна опівнічна00:00 — Пасхальна утреня, божественна літургія13:00 — Велика вечірня07:00 – Сповідь і літургія12:00-19:00 – освячення пасок та крашанок19:00 – читання діянь святих Апостолів23:30 – Початок пасхального богослужіння04:00 – Освячення приношень00:00 – Хресний хід. Заутрення. Літургія. Освячення пасок17:00 – Вечірня. Утрення

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