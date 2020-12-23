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Волонтери з Волині передали на передову великодні гостинці

Волонтери з Волині передали на передову великодні гостинці
Пасхальні гостинці, зібрані прихожанами церков та волонтерами для наших воїнів, поїхали на Схід.

Про це повідомляє місцева газета "Полісся".

Благочинний Камінь-Каширського благочиння Степан Михалюк передає пожертви від парафіян.

"Щороку напередодні Пасхи у парафіях Камінь-Каширського благочиння збирають пожертви для “Великоднього кошика” захисникам України. Не забули тут про добру справу і цьогоріч. Так, у минулу суботу, в день Воскрешення праведного Лазаря, всі бажаючі відгукнулись на прохання про підтримку українських воїнів. Небайдужі парафіяни принесли до храмів продукти до пасхального столу нашим солдатам.
Серед цього розмаїття – паски, крашанки, інші наїдки", - розповів Степан Михалюк.

Зібрані продукти до великоднього столу відправляють воїнам прихожани парафій ПЦУ.

А в неділю, 25 квітня, після благословення та освячення зібраного місцеві волонтери разом із кліриком Олексіївського благочиння протоієреєм Юрієм Михайловим вирушили на Схід України. Таким чином наші мужні військові, які зустрічатимуть Великдень на бойових позиціях, далеко від своїх рідних, сімей та домівок, зможуть посмакувати великодніми стравами.

Крім того, сьогодні, 29 квітня, у зону ООС/АТО відбуває священник о.Ігор із Володимира-Волинського, аби теж передати нашим солдатам пасхальні смаколики та інші продукти до свята.

Як повідомив настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ м. Каменя-Каширського Володимир Мицько, цього разу зібрані у місцевих парафіях Камінь-Каширщини пожертви відбуватимуть до воїнів із Володимира-Волинського. Крім того, паски для бійців 14 ОМБР випікатимуть у Лисичанську на Луганщині (більше 1000 пасок), щоб доставити солдатам свіженький продукт до свята Христового Воскресіння. Двісті великодніх хлібців передав супермаркет “Наш Край”.

Волонтери з Волині передали на передову великодні гостинці

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Теги: Схід, військові, великодні гостинці, волонтери
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