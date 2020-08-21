вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни, які отримують субсидію, повинні із травня подати нову заяву для її подальшого призначення

Волиняни, які отримують субсидію, повинні із травня подати нову заяву для її подальшого призначення
З 1 травня 2021 року, волиняни, які отримують субсидію, повинні подати нову заяву для її подальшого призначення.

Зокрема, уряд 14 квітня 2021 року вніс зміни до порядку призначення житлових субсидій, -інформують у Волинській ОДА.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Знову змінили правила отримання субсидій

Відтак, із травня 2021 року, щоб отримати субсидію (у тому числі на наступний період) всім домогосподарствам без винятку, необхідно подати нові заяви про надання житлової субсидії. Разом із заявою волиняни повинні надіслати декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Департамент соціального захисту населення ОДА звертає увагу, що житлова субсидія особам, які звернулися на її отримання у травні-вересні 2021 року, буде призначатися, починаючи з травня 2021 року.

Впродовж травня-вересня 2021 року документи, необхідні для отримання субсидії, будуть прийматися від громадян у сільській місцевості – уповноваженими особами, визначеними виконавчими органами ради територіальної громади та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій - також у паперовому вигляді; у містах заяви прийматимуть лише ЦНАПи.

Заява і декларація можуть бути надіслані поштою на адресу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія», офіційний веб-сайт Мінсоцполітики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: субсидії, волиняни, зміни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни, які отримують субсидію, повинні із травня подати нову заяву для її подальшого призначення
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 1 травня
Сьогодні, 20:00
Як працюватиме сервіс-центр водоканалу EVODA у Луцьку на травневі свята. ГРАФІК
Сьогодні, 19:35
У місті на Волині у молодого чоловіка вилучили наркотики
Сьогодні, 18:55
Першобудівник волинського міста відзначив 95-річчя. ФОТО
Сьогодні, 18:18
Схожі новини
Знову змінили правила отримання субсидій Знову змінили правила отримання субсидій
28 квітень, 02:42
В Україні змінили формулу розрахунку субсидії: кому доведеться платити більше В Україні змінили формулу розрахунку субсидії: кому доведеться платити більше
21 серпень, 2020, 11:10
Українцям дозволили обирати банк для отримання субсидії Українцям дозволили обирати банк для отримання субсидії
14 серпень, 2019, 18:30
Систему субсидій можуть змінити до наступного опалювального сезону Систему субсидій можуть змінити до наступного опалювального сезону
12 липень, 2019, 20:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни, які отримують субсидію, повинні із травня подати нову заяву для її подальшого призначення
Сьогодні, 20:41
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 1 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Як працюватиме сервіс-центр водоканалу EVODA у Луцьку на травневі свята. ГРАФІК
Сьогодні, 19:35
 0
У місті на Волині у молодого чоловіка вилучили наркотики
Сьогодні, 18:55
 0
Першобудівник волинського міста відзначив 95-річчя. ФОТО
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8