Волиняни, які отримують субсидію, повинні із травня подати нову заяву для її подальшого призначення

З 1 травня 2021 року, волиняни, які отримують субсидію, повинні подати нову заяву для її подальшого призначення.Зокрема, уряд 14 квітня 2021 року вніс зміни до порядку призначення житлових субсидій, -інформують у Волинській ОДА.Відтак, із травня 2021 року, щоб отримати субсидію (у тому числі на наступний період) всім домогосподарствам без винятку, необхідно подати нові заяви про надання житлової субсидії. Разом із заявою волиняни повинні надіслати декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.Департамент соціального захисту населення ОДА звертає увагу, що житлова субсидія особам, які звернулися на її отримання у травні-вересні 2021 року, буде призначатися, починаючи з травня 2021 року.Впродовж травня-вересня 2021 року документи, необхідні для отримання субсидії, будуть прийматися від громадян у сільській місцевості – уповноваженими особами, визначеними виконавчими органами ради територіальної громади та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій - також у паперовому вигляді; у містах заяви прийматимуть лише ЦНАПи.Заява і декларація можуть бути надіслані поштою на адресу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія», офіційний веб-сайт Мінсоцполітики.