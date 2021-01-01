вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Закарпатті сплели гігантський великодній кошик. ВІДЕО

На Закарпатті сплели гігантський великодній кошик. ВІДЕО
У селі Іза, на Хустщині, де багато людей займаються лозоплетінням, сплели до Великодня гігантський кошик. Кошик сплів місцевий майстер Василь Драгула.

Спеціально до Великодня 2021 року в селі Іза сплели пасхальний кошик-гігант. Над виготовлення кошика-велетня майстер Василь Драгула працював два місяці. Для його транспортування знадобилася ціла вантажівка.

Як повідомляє «Суспільне Закарпаття», величезний кошик розмірами 3,75 х 2,75 х 3,50 метри сплів місцевий майстер Василь Драгула. Над його виготовленням майстер працював близько двох місяців.

«Орієнтовна вага кошика – 200–250 кілограмів. Замовили кошик до Великодня. Це має бути найбільший кошик в Україні», – додав Драгула.

На Хустщині 6 травня встановлюватимуть рекорд – «Найбільший Великодній кошик в Україні».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Хуст, гіганський великодній кошик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Закарпатті сплели гігантський великодній кошик. ВІДЕО
Сьогодні, 22:26
«Сонячна колекція писанок» Ольги Косач представлена у луцькому парку.ФОТО
Сьогодні, 21:26
Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: 26-30 квітня.ВІДЕО
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 2 травня
Сьогодні, 20:00
Шмигаль спрогнозував, на скільки зросте середня зарплата в Україні
Сьогодні, 19:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Закарпатті сплели гігантський великодній кошик. ВІДЕО
Сьогодні, 22:26
 0
«Сонячна колекція писанок» Ольги Косач представлена у луцькому парку.ФОТО
Сьогодні, 21:26
 0
Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: 26-30 квітня.ВІДЕО
Сьогодні, 20:17
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 2 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Шмигаль спрогнозував, на скільки зросте середня зарплата в Україні
Сьогодні, 19:15
 0
Медіа
відео
1/8