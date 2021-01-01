На Закарпатті сплели гігантський великодній кошик. ВІДЕО
Сьогодні, 22:26
У селі Іза, на Хустщині, де багато людей займаються лозоплетінням, сплели до Великодня гігантський кошик. Кошик сплів місцевий майстер Василь Драгула.
Спеціально до Великодня 2021 року в селі Іза сплели пасхальний кошик-гігант. Над виготовлення кошика-велетня майстер Василь Драгула працював два місяці. Для його транспортування знадобилася ціла вантажівка.
Як повідомляє «Суспільне Закарпаття», величезний кошик розмірами 3,75 х 2,75 х 3,50 метри сплів місцевий майстер Василь Драгула. Над його виготовленням майстер працював близько двох місяців.
«Орієнтовна вага кошика – 200–250 кілограмів. Замовили кошик до Великодня. Це має бути найбільший кошик в Україні», – додав Драгула.
На Хустщині 6 травня встановлюватимуть рекорд – «Найбільший Великодній кошик в Україні».
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Спеціально до Великодня 2021 року в селі Іза сплели пасхальний кошик-гігант. Над виготовлення кошика-велетня майстер Василь Драгула працював два місяці. Для його транспортування знадобилася ціла вантажівка.
Як повідомляє «Суспільне Закарпаття», величезний кошик розмірами 3,75 х 2,75 х 3,50 метри сплів місцевий майстер Василь Драгула. Над його виготовленням майстер працював близько двох місяців.
«Орієнтовна вага кошика – 200–250 кілограмів. Замовили кошик до Великодня. Це має бути найбільший кошик в Україні», – додав Драгула.
На Хустщині 6 травня встановлюватимуть рекорд – «Найбільший Великодній кошик в Україні».
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