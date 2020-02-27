На Волині помер 95-річний фронтовик

На Волині на 96 році життя помер відомий ветеран, інвалід війни, командир взводу розвідників, підполковник запасуПро це повідомила Волинська обласна організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій."Ще минулого року на День перемоги фронтовик Іван приймав на своєму обійсті дітей, внуків та правнуків. І його груди мали силу достойно нести бойові нагороди в його тоді 95 років...Іван Ничипорович завджи був моральним авторитетом своєі родини. Пройшовши горнило війни, він ще 50 років працював на трудовому фронті, був життєлюбом, завжди приходив на допомогу людям. Все своє свідоме життя віддав служінню українському народу. Як жив чоловік, так і помер. Був у повазі й шані людей, а від Бога заслужив, аби його ховали на Великдень померлих...Висловлюємо глибокий сум і співчуття рідним та близьким покійного," – розповіли представники організації.висловлює щирі співчуття рідним померлого.