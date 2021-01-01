Вперше у Ковелі стартував проєкт «Громадський бюджет»

У Ковелі стартував проєкт "Громадський бюджет". Стартував він 1 травня і триватиме до кінця місяця.Міський голова Ковелязапрошує жителів громади долучитися до участі в проєкті."Якщо у вас давно є ідея щодо благоустрою вашого населеного пункту, якщо ви мрієте про цікавий музичний фестиваль чи спортивний майданчик, пишіть проєкти", - сказав Ігор Чайка.На реалізацію проєктів в міському бюджеті передбачено мільйон гривень. Переможців визначатимуть шляхом відкритого голосування.Як зауважують, свої ініціативи можуть подати лише мешканці Ковельської громади, яким минуло 18 років. Проєкти можуть стосуватися таких сфер:- безпека та громадський порядок;- комунальне господартсво;- дороги, тротуари та парковки;- велопарковки та велодоріжки;- можливості для людей з інвалідністю;- енергозбереження;- туризм;- екологія;- культура;- спорт.Максимальна вартість проєкту - не більше 150 тисяч гривень, мінімальна - 50 тисяч гривень.Подавати ідеї можна впродовж травня на сайтіабо ж в паперовому вигляді у пункті супроводу в ЦНАПі.