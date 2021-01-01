Вперше у Ковелі стартував проєкт «Громадський бюджет»
Сьогодні, 12:24
У Ковелі стартував проєкт "Громадський бюджет". Стартував він 1 травня і триватиме до кінця місяця.
Міський голова Ковеля Ігор Чайка запрошує жителів громади долучитися до участі в проєкті.
"Якщо у вас давно є ідея щодо благоустрою вашого населеного пункту, якщо ви мрієте про цікавий музичний фестиваль чи спортивний майданчик, пишіть проєкти", - сказав Ігор Чайка.
На реалізацію проєктів в міському бюджеті передбачено мільйон гривень. Переможців визначатимуть шляхом відкритого голосування.
Як зауважують, свої ініціативи можуть подати лише мешканці Ковельської громади, яким минуло 18 років. Проєкти можуть стосуватися таких сфер:
- безпека та громадський порядок;
- комунальне господартсво;
- дороги, тротуари та парковки;
- велопарковки та велодоріжки;
- можливості для людей з інвалідністю;
- енергозбереження;
- туризм;
- екологія;
- культура;
- спорт.
Максимальна вартість проєкту - не більше 150 тисяч гривень, мінімальна - 50 тисяч гривень.
Подавати ідеї можна впродовж травня на сайті електронного сервісу громадських бюджетів або ж в паперовому вигляді у пункті супроводу в ЦНАПі.
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Міський голова Ковеля Ігор Чайка запрошує жителів громади долучитися до участі в проєкті.
"Якщо у вас давно є ідея щодо благоустрою вашого населеного пункту, якщо ви мрієте про цікавий музичний фестиваль чи спортивний майданчик, пишіть проєкти", - сказав Ігор Чайка.
На реалізацію проєктів в міському бюджеті передбачено мільйон гривень. Переможців визначатимуть шляхом відкритого голосування.
Як зауважують, свої ініціативи можуть подати лише мешканці Ковельської громади, яким минуло 18 років. Проєкти можуть стосуватися таких сфер:
- безпека та громадський порядок;
- комунальне господартсво;
- дороги, тротуари та парковки;
- велопарковки та велодоріжки;
- можливості для людей з інвалідністю;
- енергозбереження;
- туризм;
- екологія;
- культура;
- спорт.
Максимальна вартість проєкту - не більше 150 тисяч гривень, мінімальна - 50 тисяч гривень.
Подавати ідеї можна впродовж травня на сайті електронного сервісу громадських бюджетів або ж в паперовому вигляді у пункті супроводу в ЦНАПі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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