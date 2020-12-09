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На Волині розшукують 48-річного жителя Києва, який зник на Великдень

На Волині розшукують 48-річного жителя Києва, який зник на Великдень
На Волині розшукують 48-річного жителя Києва Стречина Ярослава Георгійовича, який приїхав до рідних на Великдень і зник.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила його двоюрідна сестра Ільчук Наталія.

Повідомляють, що чоловік зник ще 2 травня. Останній раз його бачили ввечері 3 травня у селі Руда (колишній Любомльський район, нині Ковельський) біля залізничної станції. Пошуковий пес привів до центру села Підгородня, де слід його обірвався.

Прикмети: високий (ріст 188 см), світло-русий, з бородою, коротко стрижений. Був одягнений в синю куртку та джинси і в чорну футболку, чорні черевики.

Також родичі зауважують, що можливо чоловік втратив пам'ять. Документів при ньому не було.

Тож усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування зниклого, просять телефонувати на лінію «102» або за телефоном: 067-965-21-90.

На Волині розшукують 48-річного жителя Києва, який зник на Великдень
На Волині розшукують 48-річного жителя Києва, який зник на Великдень
На Волині розшукують 48-річного жителя Києва, який зник на Великдень

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Теги: розшук, чоловік, Волинь, Стречин Ярослав
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