У зоні ООС одружилися військові з Волині. ФОТО

Длята, які служать в одному з піхотних підрозділів, що виконують завдання у районі проведення операції Об’єднаних сил, 6 травня не лише професійне свято. Саме цю дату вони обрали для того, щоби стати на рушничок щастя.Молодята родом з Волині, йдеться у пресслужбі ООС.- Взагалі то я вже дослужувала свій контракт, - розповідає Юлія. – За три місяці мала звільнятися із лав Збройних Сил України. А Сашко, навпаки - тільки починає військову службу. То ж я вирішила залишатися у війську. Не кину ж я чоловіка!До армії Олександр працював водієм на одному з підприємств. А Юля за освітою - товарознавець. Спочатку вона працювала у військовій частині цивільним працівником. Згодом - уклала контракт зі Збройними Силами.Сьогодні, 6 травня, молодята офіційно зареєструють свої стосунки у місцевому РАЦСі. А от справжнє вінчання у церкві та весілля відгуляють вже тоді, коли бригада повернеться у пункт постійної дислокації.- Батьки мої живуть в Олександрові. Вони були дещо спантеличені нашим рішенням. Але, зрештою, благословили нас на спільну життєву дорогу, - каже Юля.Командування підрозділу жартує, що у бойовій обстановці єдиний подарунок, який вони можуть зробити для молодят – це декілька днів відпустки. А от Сашко каже, що вже підготував для своєї обраниці гідний шлюбний сюрприз. Щоправда який – не зізнається. Наголошує, що це буде приємною несподіванкою - на додачу до щирих почуттів.Молода військова родина планує й далі служити разом. У перспективі - побудова власного будинку. Ну а шлюбну подорож молодята планують до Карпат та тамтешніх курортів. Але вже після того, як підрозділ успішно виконає поставлені в ООС завдання.