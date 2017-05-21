У зоні ООС одружилися військові з Волині. ФОТО
Сьогодні, 18:40
Для Олександра та Юлії, які служать в одному з піхотних підрозділів, що виконують завдання у районі проведення операції Об’єднаних сил, 6 травня не лише професійне свято. Саме цю дату вони обрали для того, щоби стати на рушничок щастя.
Молодята родом з Волині, йдеться у пресслужбі ООС.
- Взагалі то я вже дослужувала свій контракт, - розповідає Юлія. – За три місяці мала звільнятися із лав Збройних Сил України. А Сашко, навпаки - тільки починає військову службу. То ж я вирішила залишатися у війську. Не кину ж я чоловіка!
До армії Олександр працював водієм на одному з підприємств. А Юля за освітою - товарознавець. Спочатку вона працювала у військовій частині цивільним працівником. Згодом - уклала контракт зі Збройними Силами.
Сьогодні, 6 травня, молодята офіційно зареєструють свої стосунки у місцевому РАЦСі. А от справжнє вінчання у церкві та весілля відгуляють вже тоді, коли бригада повернеться у пункт постійної дислокації.
- Батьки мої живуть в Олександрові. Вони були дещо спантеличені нашим рішенням. Але, зрештою, благословили нас на спільну життєву дорогу, - каже Юля.
Командування підрозділу жартує, що у бойовій обстановці єдиний подарунок, який вони можуть зробити для молодят – це декілька днів відпустки. А от Сашко каже, що вже підготував для своєї обраниці гідний шлюбний сюрприз. Щоправда який – не зізнається. Наголошує, що це буде приємною несподіванкою - на додачу до щирих почуттів.
Молода військова родина планує й далі служити разом. У перспективі - побудова власного будинку. Ну а шлюбну подорож молодята планують до Карпат та тамтешніх курортів. Але вже після того, як підрозділ успішно виконає поставлені в ООС завдання.
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Молодята родом з Волині, йдеться у пресслужбі ООС.
- Взагалі то я вже дослужувала свій контракт, - розповідає Юлія. – За три місяці мала звільнятися із лав Збройних Сил України. А Сашко, навпаки - тільки починає військову службу. То ж я вирішила залишатися у війську. Не кину ж я чоловіка!
До армії Олександр працював водієм на одному з підприємств. А Юля за освітою - товарознавець. Спочатку вона працювала у військовій частині цивільним працівником. Згодом - уклала контракт зі Збройними Силами.
Сьогодні, 6 травня, молодята офіційно зареєструють свої стосунки у місцевому РАЦСі. А от справжнє вінчання у церкві та весілля відгуляють вже тоді, коли бригада повернеться у пункт постійної дислокації.
- Батьки мої живуть в Олександрові. Вони були дещо спантеличені нашим рішенням. Але, зрештою, благословили нас на спільну життєву дорогу, - каже Юля.
Командування підрозділу жартує, що у бойовій обстановці єдиний подарунок, який вони можуть зробити для молодят – це декілька днів відпустки. А от Сашко каже, що вже підготував для своєї обраниці гідний шлюбний сюрприз. Щоправда який – не зізнається. Наголошує, що це буде приємною несподіванкою - на додачу до щирих почуттів.
Молода військова родина планує й далі служити разом. У перспективі - побудова власного будинку. Ну а шлюбну подорож молодята планують до Карпат та тамтешніх курортів. Але вже після того, як підрозділ успішно виконає поставлені в ООС завдання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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