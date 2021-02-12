На Волині знайшли тіло молодого чоловіка, що зник ще в лютому
Сьогодні, 18:53
Жителя Турійщини Анатолія Бондарука, який зник ще у лютому, знайшли мертвим.
Про це Район.Турійськ стало відомо з власних джерел. У поліції Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили інформацію про знайдене тіло.
Нагадаємо, востаннє чоловіка бачили 12 лютого 2021 року.
«Брат 12 лютого зі своїм знайомим повіз у сусіднє село Осекрів сіно на продаж. Після реалізації товару вони відзначили це і поїхали додому. На жаль, чоловік, який був з моїм братом, не пам'ятає, де той зійшов», - розповідала сестра зниклого.
Тіло 34-річного чоловіка знайшли поблизу села Свинарин, у якому він проживав.
Обставини смерті встановлюють. Деталі – згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
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Про це Район.Турійськ стало відомо з власних джерел. У поліції Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили інформацію про знайдене тіло.
Нагадаємо, востаннє чоловіка бачили 12 лютого 2021 року.
«Брат 12 лютого зі своїм знайомим повіз у сусіднє село Осекрів сіно на продаж. Після реалізації товару вони відзначили це і поїхали додому. На жаль, чоловік, який був з моїм братом, не пам'ятає, де той зійшов», - розповідала сестра зниклого.
Тіло 34-річного чоловіка знайшли поблизу села Свинарин, у якому він проживав.
Обставини смерті встановлюють. Деталі – згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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