На Волині знайшли тіло молодого чоловіка, що зник ще в лютому

Анатолія Бондарука, який зник ще у лютому, знайшли мертвим.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили інформацію про знайдене тіло.



Нагадаємо,



«Брат 12 лютого зі своїм знайомим повіз у сусіднє село Осекрів сіно на продаж. Після реалізації товару вони відзначили це і поїхали додому. На жаль, чоловік, який був з моїм братом, не пам'ятає, де той зійшов», - розповідала сестра зниклого.



Тіло 34-річного чоловіка знайшли поблизу села Свинарин, у якому він проживав.



Обставини смерті встановлюють. Деталі – згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

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