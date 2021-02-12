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На Волині знайшли тіло молодого чоловіка, що зник ще в лютому

На Волині знайшли тіло молодого чоловіка, що зник ще в лютому
Жителя Турійщини Анатолія Бондарука, який зник ще у лютому, знайшли мертвим.

Про це Район.Турійськ стало відомо з власних джерел. У поліції Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили інформацію про знайдене тіло.

Нагадаємо, востаннє чоловіка бачили 12 лютого 2021 року.

«Брат 12 лютого зі своїм знайомим повіз у сусіднє село Осекрів сіно на продаж. Після реалізації товару вони відзначили це і поїхали додому. На жаль, чоловік, який був з моїм братом, не пам'ятає, де той зійшов», - розповідала сестра зниклого.

Тіло 34-річного чоловіка знайшли поблизу села Свинарин, у якому він проживав.

Обставини смерті встановлюють. Деталі – згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

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Теги: розшук, Анатолій Бондарук
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